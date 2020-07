Sanremo: 70enne vive in un anfratto in condizioni igienico-sanitarie pessime, intervento di Carabinieri, Vvf e Croce Rossa (Foto)

Intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Croce Rossa, questo pomeriggio in via Tasciaire nella zona di Baragallo a Sanremo, per soccorrere un uomo di 70 anni, che vive in un piccolo anfratto ricavato in una zona sottostante un palazzo.

Sono stati i residenti della zona, che conoscono l’uomo, ad aver dato l’allarme, visto che non lo vedevano da alcuni giorni. L’intervento dei militi della Croce Rossa è avvenuto in assetto anti Covid, come previsto dalle normative e, fortunatamente, l’uomo era in discrete condizioni fisiche anche se particolarmente delimitato ed in pessime situazioni igienico-sanitarie.

Ora il 70enne è stato portato in ospedale per le valutazioni del caso ed i Carabinieri hanno segnalato il fatto all’Asl e ai Servizi Sociali del Comune per prendersi carico dell’uomo, una volta che uscirà dall’ospedale.

(Foto di Tonino Bonomo)