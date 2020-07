Il ventimigliese Francesco Sismondini rieletto alla guida dell’ufficio di 'European Democrat Students'

“Sono grato di poter annunciare la mia rielezione a Direttore dell’ufficio di European Democrat Students, la famiglia dei giovani e degli studenti del centro destra europeo”. Ad annunciarlo è il ventimigliese Francesco Sismondini che spiega: “I risultati raggiunti quest’anno sono molti, penso all’entrata degli amici del partito Democratico Albanese e del partito Democratico Cristiano di San marino. Il nostro scopo é di creare una rete di studenti e giovani attivi in politica e portare le loro richieste alle istituzioni europee, lavoro che possiamo sempre portare a termine con successo grazie al nostro partito madre, il PPE (Partito Popolare Europeo) che accoglie e vota le nostre mozioni e le nostre istanze durante l’Assemblea politica, organo del quale sono orgoglioso di fare parte per un altro anno.

Lavoreró dall’ufficio di Bruxelles affinché questo percorso continui a creare opportunitá per tutti I giovani d’Europa interessati ad esercitare l’influenza che meritano in sede Europea".

"Ringrazio particolarmente Carlo Angrisano, Presidente (Partido popular Spagnolo), Beppe Galea (Partito Nazionalista Maltese) e tutti i membri del Bureau Esecutivo per la fiducia accordatami.

Rimango a Bruxelles da ventimigliese, ‘uomo di frontiera’, e mi affido ai valori di coloro che dalle frontiere natíe hanno creato l’Europa, come Schuman, De gasperi e Adenauer”.