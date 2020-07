Camping Delle Rose ad Isolabona: la piscina aperta al pubblico è un successo!

C’è un posto magico in val Nervia. Un mare di verde a due passi dal mare. Volendo evitare la pazza folla, una soluzione c’è. Il Camping Delle Rose, ad Isolabona, che altro… Vi aspettano tante belle cose, la Natura incontaminata, i servizi moderni ed efficienti, il bar sempre aperto e tutto ruota intorno alla piscina.

Eh sì, perché la piscina è aperta al pubblico, non è necessario essere ospiti permanenti del campeggio. Acqua fresca e cristallina, uno spazio ampio e controllato con bagnini in servizio permanente.

C’è la parte destinata ai bambini e l’ampia vasca per tutti. E poi c’è la vita, tutto attorno. Il relax tra lettini e sedie a sdraio, il sole che ossigena, la brezza di valle. In tempi recenti l’intero sistema di accoglienza che ruota attorno alla piscina è stato rinnovato. Ad esempio, il solarium è un fiore all’occhiello della lungimirante direzione organizzativa del Camping.

Una realtà importante del turismo di impronta rurale in Liguria, dotato di radici storiche profonde che rimandano addirittura al pensiero naturista d’anteguerra. Si parla di uno stile di vita a contatto con la Natura, lontano dallo stress della modernità ed ancora prepotentemente attuale.

Le note in merito alla sicurezza sono d’obbligo, in questo frangente: accessi controllati, concentrazione di cloro in acqua legata alle direttive ministeriali, verifiche puntuali, percorsi differenziati e spazi distanziati. Servizio bar allineato in merito, però sempre e comunque grande scelta di bevande rinfrescanti e corroboranti.

Una occasione da non perdere. La sola gita ad Isolabona vale dunque il viaggio e il successo che già arride all’iniziativa, fin dal mese di giugno, è una garanzia. Non temete, è il momento giusto per crogiolarsi al sole della “nostra” valle specchiandosi nell’acqua limpida della grande piscina tra i riflessi degli alberi imponenti.

Le aperture della piscina avverranno secondo i seguenti orari: 10 – 19.

Per ulteriori informazioni:

Camping Delle Rose

Via Provinciale - 18035 Isolabona (IM)

Tel 0184 208130

info@campingdellerose.eu

www.campingdellerose.eu

Facebook www.facebook.com/CampingRose