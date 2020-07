Ultimo appuntamento per #AndareOltre con CNA Imperia e Studio Aschei: focus su industria 4.0 e CNAp IMprese

Lunedì 'ultimo giorno di scuola' informatica per gli artigiani associati a CNA. Giunta al termine #AndareOltre, l’iniziativa di confronto e formazione partita ad aprile appena dichiarata l'emergenza COVID-19.

Non un addio ma un arrivederci. Una piccola pausa estiva per le trasmissioni di CNA Imperia e dello Studio Aschei. “L’esperienza di #AndareOltre ci ha insegnato molto -analizza Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia - Grazie ai video incontri, siamo partiti con l’obiettivo di condividere informazioni in tempo di distanza fisica ed abbiamo imparato a sentirci più a nostro agio con le nuove tecnologie. Questi momenti, sempre molto attesi, ci hanno offerto possibilità di incontro e scambio interessanti, da trasferire, un domani, nella quotidianità della nostra azienda e della vita associativa. Con #AndareOltre abbiamo cercato di porre le basi per ripartire, continuando a fare 'associazione', formazione e informazione, nonostante i limiti anti Covid-19, e questa scelta ci ha premiato”.



“Da #AndareOltre è nato poi il progetto di creare uno strumento operativo che potesse supportare gli imprenditori nella gestione delle proprie attività: non solo per rispondere agli obblighi di legge sulla tenuta dei registri dei clienti, ma un’applicazione molto più ampia, in grado di inviare offerte, sconti, promozioni e comunicare novità. È nata dunque CNApp IMprese, uno strumento, oggi necessario, di marketing ed organizzativo per rendere le aziende ancora più competitive" - aggiunge Vazzano.



CNApp IMprese è un progetto creato da CNA Imperia e Luca Aschei, sociologo della comunicazione e formatore, insieme con i professionisti dello Studio Aschei ed Associati ed il supporto tecnico di Antonello Spinetti e Carlo Zunino, professionisti del settore informatico. L’applicazione promette di trasformare qualsiasi azienda in 4.0. Come? "innovazione digitale non significa infatti solo introdurre nuovi macchinari, ma anche, e soprattutto, cambiare modello di organizzazione, dal controllo delle scadenze alla gestione delle newsletter, alla programmazione del controllo delle attrezzature. - spiegano da CNA - Nell’ultimo incontro, sempre con intento divulgativo, affronteremo quindi l’argomento delle nuove tecnologie abilitanti per l’ottenimento dei voucher digitali per industria 4.0 e di come CNAp IMprese rientri in questo disegno".



"La Fase 3 deve diventare occasione per modernizzare e rilanciare la propria impresa: molti dei nostri artigiani e piccole imprese hanno colto questa potenzialità e ci sono stati di grande supporto, contribuendo con le loro idee, alla creazione di questa applicazione fatta su misura per loro" - conclude Vazzano.



"Per un approfondimento e per conoscere le potenzialità di CNApp IMprese, si può scrivere a segreteria@im.cna.it oppure chiamare la sede territoriale CNA di Sanremo al nr 0184/500309" - ricordano da CNA.