Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 24 a domenica 26 luglio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 24 LUGLIO

SANREMO

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (tutti i venerdì sino all’11 settembre)



18.00. Presentazione del libro ‘L'Apocalisse di Giovanni alla luce dell'insegnamento di René Guénon’ a cura di Sergio Castellino, pubblicato da Lo Studiolo. Introduce l’autore Fabio La Cola, in arte Freddy Colt, musicista e saggista, patron delle Edizioni Lo Studiolo. Spazio antistante la libreria La Fenice libri in piazza Muccioli

18.30 & 21.15. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

18.30. Presentazione libro di Alberto Pezzini intitolato ‘Il libraio. La prima avventura di Gianni Prati: libraio per destino’. Dialoga con lo scrittore Daniela Cassini e Anna Maria Castellana. Osteria La Ciotola, via S. Stefano 4, all'ingresso della Pigna, nel rispetto delle norme di sicurezza prenotazione al numero 338 4477160

18.30. Per #Sanremofamusica, Dj Set dj set by Qltura w/ Michele Guida in Piazza Bresca

18.30. Per #sanremofamusica, dj set di James Falco in via Corradi

20.00. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale del duo acustico Pan Pumata in piazza San Siro

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale dei ‘Soul Engine’ in via Gioberti

21.00. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura dei Nuovi Solidi, Battisti tribute band, in piazza Colombo (RINVIATO)

21.00. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura del ‘Mauro Vero & Doc’ al Porto vecchio

21.00. Musical per bambini ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ a cura di Unogas Energia. Villa Nobel, prenotazioni QUI

21.00. Cena di gala al Roof Garden del Casinò in occasione della ‘Sanremo Tennis&Padel Challenge’ (più info)

21.30. Concerto della ‘Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori – Note Libere’. Villa Ormond Villa Ormond. prenotazioni QUI

IMPERIA

18.30. Cerimonia di ‘issabandiera’ de ‘La Bandiera del Mediterraneo’ sull’imbarcazione ‘Mediterranea’ ormeggiata al molo P posto 7 della marina di Porto Maurizio (più info)

19.00. Convegno ‘Cambiamenti Climatici’ a cura di Luca Mercalli. Villa Faravelli, Viale Matteotti 151

21.30. Per la Rassegna Libraria ‘Il Parasio si tinge di giallo’, incontro con Davide Bergo a cura dell’Associazione Circolo Parasio. Piazza Pagliari al Parasio

VENTIMIGLIA

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA



19.00. Per 'Bordighera Summer Fun', passeggiata sportiva nei luoghi del cuore con ritrovo alla Rotonda di San'Ampelio



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Spettacolo per bambini 'I sogni son desideri' a cura del Teatro dei Mille Colori. Piazza San Giovanni

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.10. ‘3 Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film d’animazione ‘Hotel Transylvania 2’. Piazza Tiziano Chierotti, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.30. Per ‘Il Carro della Musica’, spettacolo itinerante Uno Band con Musica Pop Rock. Piazza Ughetto



SAN LORENZO AL MARE



9.00. ‘Gestione delle piste ciclabili e delle ferrovie ciclabili nella Riviera dei Fiori’: giornata di studio, organizzata dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, nell’ambito del Progetto Interreg Alcotra Edu Mob 2014-2020. Sala teatro Samuel Beckett

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

CERVO

20.30 & 21.30. 57° Festival Internazionale di Musica da camera di Cervo, il Paolo Fresu Trio in ‘Tempo di Chet’: Paolo Fresu – tromba, flicorno, effetti, Dino Rubino – pianoforte, flicorno, Marco Bardoscia - contrabbasso (più info). Sagrato dei Corallini (serata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19)



ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Workshop di Scrittura Creativa all’aperto a cura di Gianmarco Parodi in piazza della Chiesa

FRANCIA

ANTIBES

21.00. Jammin’ Summer Session: concerto del ‘EYM Trio’. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (più info)

MONACO

20.30. Spettacolo teatrale dal titolo ‘Conversazione su ritratti e autoritratti’ con Fabrice Luchini. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

21.30. Per i ’50 anni del Fort Antoine’, concerto di Adélaïde Ferrière, percussioni, e di Jean-Etienne Sotty, fisarmonica. In programma: Xenakis, Donatoni, Alvarez, Gubaidulina, Kagel, evento organizzato dal Printemps des Arts di Monte-Carlo. Fort Antoine (più info)



Musei e Biblioteche

Imperia

17.00-22.00. Apertura del Museo Navale in via Scarincio, info 0183 651363 (tutti i sabati di luglio ed agosto)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 14.00-16.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)





SABATO 25 LUGLIO

SANREMO



10.30. ‘Sanremo Tennis&Padel Challenge’: tornei di tennis e padel al Campo Tennis del Solaro, anche domani (più info)

17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.00. Musical per bambini ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ a cura di Unogas Energia. Villa Nobel, prenotazioni QUI

IMPERIA

8.00. Escursione sul Sentiero degli Alpini tra boschi di larici e bastionate calcaree ricche di fossili in compagnia delle guide GAE Marina Caramellino e Barbara Campanini. Ritrovo al parcheggio dell’Agnesi di Imperia, info 337 1066940

21.30. Per ‘Teatro a mare’, spettacolo di cabaret con Daniele Raco in Piazza San Giovanni

VENTIMIGLIA



10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)



18.00. ‘Non solo Spiaggia 5’: la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso presenta il libro ‘Ai tempi del virus’ (ed. All Around). Sede della SOMS in via della Pace di Grimaldi Superiore, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)



9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretch & Flex (h 9.15) + Full Body Attack (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423 (tutti i sabati fino al 5 settembre)



17.30. Inaugurazione della Mostra dei Dipinti di Vera Noach-Kas. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8 (fino al 2 agoto, h 17/19), ingresso libero, accesso con mascherina e non più di due visitatori per volta



18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Ninja Kids. Giardini Pubblici sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Trocadero

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. La Banda Osiris e Telmo Pievani in ‘Aquadueo, Un pianeta molto liquido’: serata inaugurale del Perinaldo Festival ‘Terre di confine’, XIV edizione. Giardini Lowe, prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero +39 366 9730066 (locandina)

OSPEDALETTI



21.30. Per Musica in Piazza, esibizione del duo formato da Vitaliano Gallo e Maria Cristina Noris dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo 'Circuito intorno alla musica italiana e straniera’. Piazza San Giovanni, ingresso libero

TAGGIA ARMA

11.00-18.00. Seminario teatrale con Alberto Giusta. Sede del Teatro del Banchéro, Via Soleri 12, posti limitati, anche domani, per iscrizione e costi +39 333 282 0196 (più info)

21.10. ‘3 Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film ‘La Donna elettrica’. Piazza Cavour, ingresso libero



21.00. ‘Le Quattro Intramontabili Stagioni’ di Antonio Vivaldi: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo’ in collaborazione con l’associazione ‘Gente Comune’ di Arma di Taggia. Sagrato della Chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio, ingresso limitato secondo le normative Covid-19

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. ‘Ina man de giancu!’: commedia dialettale in tre atti di F. Dettamanti, con adattamento e traduzione in sanremasco e regia di Anna Blangetti. A cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazzale a mare, ingresso libero



DIANO MARINA



21.30. Galà della Lirica - Premio Città di Diano Marina a Renata Scotto: riconoscimento alla carriera e concerto con Linda Campanella (soprano) e Matteo Peirone (basso). Villa Scarsella, ingresso da via Cavour (15 euro), info 338 1118108

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO

10.00. ‘En Plein Air’: pittori in paese a cura dell’associazione Liguria-Russia

19.00. Per il ‘Badalucco Book Festival 2020’, Alberto Pezzini presenta il libro ‘Il Libraio’. Conduce Barbara Mela. Piazzetta di Nostra Signora della Misericordia (U Ciazzà)

BAJARDO

18.00. ‘Affabulando in Castel Bajardo’: Freddy Colt illustra il tema ‘Il Saladino e il Crociato: dialogo o scontro tra civiltà’ con riferimento al poema del XIII secolo ‘L’Ordène de Chevalerie’ da lui tradotto. Letture affidate alla voce del giovane attore sanremese Lorenzo Trabucco. Chiesa terremotata di San Niccolò



DIANO CASTELLO



21.00. Per 'Castello in Musica', intrattenimento musicale in piazza Quaglie, via Marconi e piazza Mari

DOLCEACQUA



19.30 Game di improvvisazione teatrale con ‘Le Onde Ribelli’: Format comico, interattivo con il pubblico. Piazza Mauro, ingresso ad offerta libera



PIGNA



15.30. Escursione nell’anello di Gouta in una delle foreste più estese della Liguria alla scoperta della fitta rete di opere ex militari del Vallo Alpino Occidentale in compagnia della guida GAE Luca Patelli (10 euro). Ritrovo presso Rifugio Gola di Gouta, info 347 6006939 (più info)

TERZORIO

18.30. ‘Spiritum, il Respiro della Terra’: inaugurazione mostra personale di Elysia Athanatos a cura di Eleonora Frattarolo + Performance di canto armonico con Giorgio Lombardi e Marina Michieletti + Incontro e sopralluogo alle terre bianche con Danilo Rigon + Aperitivo. TTT Gallery, Via Filippi e Vico Cian, ingresso libero

TRIORA

17.30. Cammino esperienziale all'albero dal grande occhio con Jack the Green



VILLA FARALDI



21.00. Serata dedicata all'universo femminile, raccontato attraverso monologhi, poesie e sketch che ne ritraggono le sfumature con ironia, leggerezza, ed offrendo qualche spunto di riflessione. Evento a cura della compagnia ‘Ramaiolo in scena’ di Imperia. Centro Cinofilo ‘Aquarius’, prenotazione via Whatsapp al numero 328 4184027



Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.00-12.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e il sabato h 9/12)

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura del M.A.C.I. a Villa Faravelli, info 0183 297927 (tutti i sabati di luglio e agosto)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

- 13.00.17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39 (martedì e giovedì h 9/13, sabato h 13/17), info 0184263601

Diano Marina

- 9.00-13.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

DOMENICA 26 LUGLIO

SANREMO

10.30. ‘Sanremo Tennis&Padel Challenge’: tornei di tennis e padel (premiazioni alle h 20). Campo Tennis del Solaro (più info)

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura della ‘The Brilliant Tina Linetti’s. Via Gioberti

21.30. Spettacolo teatrale ‘E pensare che c’era Giorgio Gaber’ di e con Andrea Scanzi (15 euro). Villa Nobel, prenotazioni QUI

IMPERIA



21.30. Per Cinema all’aperto, proiezione film ‘Una notte al museo 2 – La fuga’ in Piazza San Giovanni, ingresso libero

VENTIMIGLIA

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

BORDIGHERA



9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’: Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio



18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



20.45. ‘Bordighera Summer Fun’: Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

21.30. Concerto della pianista, compositrice e arrangiatrice Veronica Rudian. Musiche di Veronica Rudian. Giardini Lowe, ingresso ad offerta libera a favore della Croce Rossa Italiana, Sezione di Bordighera

OSPEDALETTI

21.30. ‘Stelle sul mare': osservazione astronomica a cura dell'associazione Stellaria di Perinaldo. Piazzale al Mare (in caso di maltempo la serata si svolgerà all'interno de La Piccola, sala polivalente nell'ex scalo merci)

TAGGIA ARMA



8.00-23.00. Fiera di Sant’Erasmo: Fiera Tradizionale che si ripete ogni anno in occasione dei festeggiamenti di Sant’Erasmo, lungomare

10.00-17.00. Seminario teatrale con Alberto Giusta. Sede del Teatro del Banchéro, Via Soleri 12, posti limitati, anche domani, per iscrizione e costi +39 333 282 0196 (più info)

10.00-17.00. ‘Alla scoperta dell’Italia Liguria – 2020’ (progetto internazionale): giornata di chiusura della mostra d’arte a cura dell’associazione Liguria – Russia con concerto di Open Orchestra. Convento di San Domenico

16.15. Festa di Sant’Erasmo: partenza del Vescovo a bordo di un gozzo per benedizione delle barche, davanti capo dell’Arma e posa di una corona in corrispondenza di Sant’Erasmo degli Abissi messa con autorità (h 17.30) + processione della statua in spiaggia e a bordo di un gozzo lungo la costa di Arma di Taggia

21.30. Per la Festa di Sant’Erasmo, spettacolo luci itineranti: due coppie di trampolieri luminosi danzano lungo la passeggiata mare accompagnati da famose colonne sonore. Piazza Chierotti

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'arca attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Santissima Trinità, ingresso gratuito

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Per Cinema All'aperto, proiezione film ‘Alice attraverso lo specchio’. Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)



CERVO



5.30. Escursione all’alba su Capo Cervo in compagnia della guida GAE Luca Patelli (10 euro). Partenza dal castello dei Clavesana, info 347 6006939 (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del Biologico in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

16.30. Visita ai siti di maggior interesse storico: il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, il Palazzo Luigina Garoscio con la Pinacoteca Morscio e la Biblioteca Civica, il Castello Doria. Al termine, degustazione del rinomato Rossese e dei prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria (visita guidata e degustazione 10 euro). Ritrovo davanti all’Ufficio IAT, prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 337 1004228

21.30. ‘Vi racconto il mio Mudu’: Uccio De Santis Show preceduto da Incantesimi con Gaspar e Serena. Piazza Mauro, entrata libera



LUCINASCO



16.00. Per ‘Musica nei Castelli’, Fabio Rinaudo & Claudio De Angeli in ‘Racconti di Cornamusa…. Antichi Suoni dell’Aria’. Musiche dall’Irlanda, Francia e Nord Italia con la partecipazione di Cristina Rovaldi (voce). Chiesa della Maddalena

PERINALDO

21.00 & 22.30. Per il Perinaldo Festival ‘Terre di confine’, XIV edizione, protagonista il fisarmonicista Francois Parisi con lo spettacolo ‘Musette, une histoire d’immigration et de frontières’. Piazza San Nicolò (locandina)

PIETRABRUNA



8.30. Escursione al monte Follia dove si coltivava la lavanda. A cura di UISP Imperia. Ritrovo in piazza del paese (più info)

PIGNA



15.30. Riapertura dell’Agriturismo Le Caprette del Parco: inaugurazione con laboratorio di formaggi, proposta gastronomiche nuove e per i piccini il libro un libro don i disegni di Libereso da colorare, per info 335 5933440

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza all'entrata del borgo

11.00-17.00. ‘Scrivere Triora’: laboratorio di narrazione a cielo aperto basato sulla scrittura di Narrativa Fantastica a cura dello scrittore Gianmarco Parodi (h 11/13-15/17) + tour serale dopo cena sui luoghi dei romanzo di Parodi ‘Tria Ora’ ambientati a Triora (h 20.30/22.30)

18.30. Ca’ di spiriti’ (aperiteatro): un viaggio alla scoperta di Triora, nel periodo della caccia alle streghe



Musei e Biblioteche

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown (tutte le domeniche di luglio ed agosto). Villa Grock in via Fanny Roncati, info 0184/544633

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

- 21.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



