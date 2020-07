‘Rock in the Casbah’ a Villa Ormond: venerdì 31 luglio alle 21.30 Beatrice Antolini live

Sarà una formula sicuramente diversa ma non per questo meno interessante , quella di Rock in the Casbah, la storica kermesse abitualmente organizzata nel cuore della Pigna dalla associazione Fare Musica.

Per rispettare le normative di sicurezza e garantire una migliore fruizione da parte del pubblico infatti, la rassegna rock più longeva del Ponente ligure vive il suo passaggio 2020 in una inedita e unica veste a Villa Ormond, proponendo un grande appuntamento live all’interno del calendario delle manifestazioni estive di 'Sanremo Live&Love', lanciate dall’Assessorato al Turismo del Comune.

Venerdì 31 Luglio alle 21.30 ecco in una serata ad ingresso gratuito a tutto rock, Beatrice Antolini, raffinata e graffiante artista che abbiamo imparato a conoscere come direttrice d’orchestra per Achille Lauro durante il Festival di Sanremo 2020 e come polistrumentista di Vasco Rossi per il Vasco Non Stop Festival 2020.

La Antolini ha recentemente pubblicato il suo ultimo album "L'AB" (La Tempesta Dischi) prodotto arrangiato e suonato in toto, che si prepara a portare in tour live nell’estate 2020: un’occasione per scoprire Beatrice con una band al completo, in un continuo fondersi tra sessione ritmica e sonorità elettroniche. Una presenza magnetica la sua, che nella venue del parco ottocentesco troverà connubio perfetto, accompagnata da una line up di primo piano: Andrea Torresani, Raffaele Littorio e Donald Renda.