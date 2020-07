Domenica 2 agosto appuntamento con l’escursione a Glori ‘The placet o be’. Una manciata di case a pochi chilometri dal mare, un luogo che per la sua bellezza ha attratto oltre che gli stranieri, linfa nuova, proveniente da altre regioni d’Italia.

Un progetto nato da un’idea, portata avanti da giovani che con tenacia e passione non vogliono far morire questo piccolo borgo di pietra e d’ardesia. Per informazioni: Antonella Piccone 391 104 26 08.