Diano Marina: la polizia locale continua il contrasto contro la vendita di merce contraffatta. Individuati due venditori

Questa mattina a Diano Marina sono scattati i controlli per la prevenzione e repressione del commercio abusivo ambulante sul litorale ad opera della polizia locale con pattuglie in uniforme ed in abiti civili.



Sono stati individuati due venditori e sono stati ispezionati alcuni siti ritenuti a rischio quali depositi e o nascondigli di merce.



I controlli che proseguiranno per tutto il periodo rientrano in un progetto specifico approvato dall'amministrazione su proposta del comandante Franco Mistretta.