Mediterranea Cosmetics e Velerie Zaoli insieme per il kit indispensabile per tutti i giorni

Mediterranea Cosmetics e Velerie Zaoli, due eccellenze del ponente ligure, insieme per la messa a punto del kit indispensabile per la sicurezza di tutti i giorni. Quando la passione per la vela rende tutto più semplice, rapido ed efficace.

La reattività della piccola e media impresa, colonna portante dell’economia nazionale, ancora una volta ha dato buona prova di sè. Sono bastati pochi giorni di lock down per convincere due imprenditori quali Beppe Zaoli e Lucio Carli a riconvertire parzialmente la loro produzione in articoli utili per affrontare il Covid-19. Per Zaoli si è trattato di una decisa virata, da velaio a produttore di dispositivi di protezione, mascherine e camici per dare supporto alle aziende sanitarie locali e non; per Lucio Carli l’emergenza ha significato riformulare la ricetta che Mediterranea aveva messo a punto nel periodo della Sars, per produrre un gel igienizzane mani, in parte donato anche all’Ospedale di Imperia, come gesto di attenzione nei confronti della salute degli operatori sanitari.

Insieme, Carli e Zaoli, forti di un passato che li ha visti affiancati nella gestione dei raduni delle Vele d’Epoca di Imperia, hanno messo a punto un progetto per la produzione di kit igienzzanti, utili per svolgere le attività quotidiane, in sicurezza e nel rispetto delle regole post Covid. Sono bastate poche parole, i liguri amano andare diretti al punto, l’accordo si è presto concluso: le Velerie Zaoli hanno prodotto le pochette al cui interno trovano posto 5 mascherine usa e getta, gel igienizzane e crema mani, a marchio Mediterranea. In vendita sia online, sul sito di Mediterranea.it, oltre che presso l’Emporio Carli ad Imperia e la Zaoli Sails a Santo Stefano al Mare, questa è la prima partnership che lega le due realtà liguri.

Allo studio, con l’obiettivo di dare una seconda vita alle vele dismesse dopo aver sospinto le Signore dei mari in tutti gli angoli del Mediterraneo e non solo, la produzione di altri accessori per il tempo libero.