Nuove opportunità per gli associati della Confartigianato con gli sconti per veicoli FCA FIAT Chrysler Automobiles

La Confartigianato di Imperia comunica che è stata aggiornata con il mese di luglio la convenzione, riservata ai propri associati, per acquisto di veicoli dei marchi Alfa Romeo, FIAT, JEEP, Lancia, Abarth e FIAT Professional.

Rispetto allo scorso mese, sono ulteriormente migliorate le offerte per l’acquisto della precedente serie di Alfa Romeo Giulietta, sulla quale lo sconto arriva fino al 35% per vetture in pronta consegna, sulle versioni 2020 di Alfa Romeo Giulia New e Stelvio New, con sconti del 18% (che arrivano al 23% per l’allestimento Sprint), su Jeep Compass, con sconti che arrivano al 23,5% per alimentazione a benzina ed al 26,5% per il diesel (per motorizzazioni 2.0 con cambio automatico ed in pronta consegna).

Anche su Jeep Renegade lo sconto è migliorato, arrivando al 24,5%. Tra i modelli con motorizzazioni con emissioni inquinanti ridotte, entrano da oggi in Convenzione anche le nuove versioni Compass Ibrida Plug-In (sconto del 14,5%) e Renegade Ibrida Plug-In (sconto del 13,4%), che si aggiungono alla FIAT Panda Hybrid ed alla Lancia Ypsilon Hybrid sulle quali viene applicato uno sconto del 20,0% rispetto al prezzo di listino.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali sono invariate, rispetto al mese precedente, le condizioni previste dalla Convenzione, con riduzioni che arrivano fino al 39% applicato per l’acquisto di DUCATO, DOBLO’; CARGO e FIORINO (versioni Easy Pro).

Per ulteriori informazioni su come usufruire dei vantaggi della Convenzione, è possibile rivolgersi alla Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.