Sicurezza sulla A10 Genova-Ventimiglia: 19 autovelox tra Savona e Ventimiglia, 4 nella nostra provincia

Sono 19 gli autovelox fissi che saranno installati sull’Autostrada dei Fiori, tra Savona ed il confine di Stato. La conferma ci arriva dalla Polizia Stradale di Imperia che, insieme alla concessionaria della A10, ha individuato le postazioni nell’ambito di un lavoro collegato alla sicurezza della circolazione.

Molti autovelox verranno installati agli ingressi ed alle uscite delle galleria, dove sono state verificate velocità superiori a quelle stabilite, da parte di molti mezzi. La decisione è stata presa per evitare incidenti e, soprattutto, in base all’indice di incidentalità registrato. L’installazione è iniziata da poco e tre dei 19 autovelox sono stati installati nel tratto savonese mentre, in quello imperiese sono stati sistemati i basamenti di cemento ma non ancora i box.

Nella nostra provincia saranno 4 i velox che verranno installati: tra Ventimiglia e Bordighera, a Sanremo, Taggia e Imperia. La Polizia Stradale di Imperia conferma che gli utenti saranno regolarmente avvisati all’attivazione degli impianti, come stabilisce la normativa. “Non si tendono trappole a nessuno – conferma la Stradale - ma vogliamo solo garantire la sicurezza. Ci auguriamo che gli utenti coscienziosi si attengano ai limiti che non vengono certo instaurati per un capriccio dell’ente concessionario”.

Ovviamente, insieme all’installazione degli autovelox fissi, proseguiranno comunque i servizi con quelli mobili, a cura sempre della Polizia Stradale.