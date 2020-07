Sanremo riparte: ieri sera il primo appuntamento musicale post Covid con il concerto della Sinfonica (Foto)

Villa Ormond ‘esaurita’ (con il rispetto del distanziamento sociale anti Covid-19), ieri sera per il primo concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo che è coinciso con la ‘ripartenza’ delle manifestazioni matuziane dopo i mesi di lock down e la lenta ripresa delle attività.

Alla presenza dell’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni e introdotto da Paolo Maluberti il concerto si è svolto in una serata praticamente perfetta. Dopo il caldo della giornata, infatti, la frescura ha garantito un refrigerio ideale per ascoltare le note della Sinfonica.

L’Orchestra matuziana ha ricordato il maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, proponendo la sua grande musica, conosciuta in tutto il mondo. "La morte del Maestro Ennio Morricone, musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra, vincitore di due Premi Oscar, compositore di fama mondiale che ha creato colonne sonore e musiche indimenticabili per oltre 500 film, lascia in tutti noi un vuoto incolmabile" ha detto in apertura Maluberti, lasciando poi il saluto al pubblico da parte dell’Assessore Sindoni e, quindi, le note del concerto.

Dopo quello di ieri è già esaurito anche il concerto di domani sera, sempre alle 21.30, con ‘Tullio De Piscopo & Friends’ e il teatro per bambini con ‘Il bosco dei sogni congelati’. Si tratta dei primi appuntamenti di Villa Ormond e Villa Nobel a Sanremo, nel calendario delle manifestazioni estive organizzato dall’assessorato al turismo.

“E’ un primo risultato molto incoraggiante – commenta l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – che sottolinea non solo l’apprezzamento per le nostre proposte ma anche la validità del sistema di prenotazione on line. Un buon inizio che speriamo sia preludio di una proposta estiva davvero gradita ai cittadini e ai turisti in vacanza a Sanremo”.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)