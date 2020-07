Domenica tornerà l'appuntamento con Arma in Festa: Monia Russo ospite d'onore della manifestazione commerciale

Domenica, tornerà l'appuntamento con Arma in Festa. La manifestazione commerciale organizzata da Confesercenti, con il patrocinio del Comune di Taggia, si terrà nel centro di Arma di Taggia, dalle 8 alle 20.

I partecipanti indosseranno le polo blu con il logo 'Commercianti di Arma e Taggia' che rappresentano anche l'unione che lega fortemente il tessuto commerciale cittadino. Ognuno dei partecipanti, ogni anno, contribuisce in maniera concreta alla buona riuscita dell'appuntamento.

Quest'anno come ospite d'onore ci sarà Monia Russo, la famosa cantante nazionale, originaria di Castellaro. Lei ha calcato il palcoscenico del Festival di Sanremo e si esibisce regolarmente con l’Orchestra Sinfonica matuziana.



Nei mesi scorsi Monia ha pubblicato su suoi canali social una interessante cover di "Blinding Lights" di TheWeeknd realizzata in collaborazione con il musicista e produttore romano Davide Costantini e tra poco, il 17 luglio, presenterà ben 4 nuovi attesissimi inediti. La cantante da sempre legata ad Arma di Taggia si esibirà domenica nel tardo pomeriggio su un palco esclusivo per lei.

Arma in Festa è caratterizzata da tantissimi stand con negozianti ma anche produttori e hobbisti con creazioni artigianali. Tra le novità di questa edizione ci sarà una vendita promozionale particolare. Ogni partecipante esporrà all'interno del proprio stand un unico articolo con un bollino blu dello stesso colore delle polo dei commercianti. Chi troverà l'articolo con questo segno distintivo avrà diritto a uno sconto del 60% rispetto al normale prezzo di vendita. Questa sorta di caccia al tesoro si inserisce tra le numerose vendite promozionali generali che accompagnano questa manifestazione.

Verso le 17.30, gli organizzatori e l'amministrazione comunale premieranno lo stand più rappresentativo dell'evento. Il premio verrà assegnato al commerciante che meglio avrà rappresentato lo spirito della manifestazione.

Rispetto alle edizioni passate, gli organizzatori proporranno il tradizionale clima di festa e allegria ma con uno sguardo rivolto all'applicazione delle misure precauzionali anti-Covid19. Come già visto durante il mercato del lunedì, la manifestazione si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale, chiedendo responsabilità anche ai clienti.