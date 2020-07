Ospedaletti: caso di Covid alla scuola estiva, l'Assessore De Vai "Le attività proseguono, i gruppi non sono mai entrati in contatto"

Sono 7 su 22 i bambini che da oggi rimangono a casa per 15 giorni (ma non i familiari) per trascorrere la quarantena prevista dal protocollo, dopo che una maestra della scuola estiva è stata scoperta positiva al Coronavirus, a Ospedaletti.

Il caso, emerso questa mattina da un articolo di Stampa e Secolo XiX, risale a qualche giorno fa ed ha visto la maestra andare in pronto soccorso a Sanremo per altre ragioni. Una volta sottoposta al tampone è risultata positiva al Covid-19. L’Asl ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza ed ha ovviamente sospeso le attività per i 7 bambini che sono stati convocati, insieme alle famiglie ma, al momento non sono ancora stati sottoposti a tampone.

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune, Giacomo De Vai, sta lavorando alla gestione della situazione e ci ha confermato come, questa mattina, gli altri gruppi di bambini (per un totale di 15 anche loro divisi in 3 raggruppamenti) stanno regolarmente partecipando alle attività. “I quattro gruppi, così come le maestre, non sono mai entrati in contatto tra loro – conferma l’Assessore – perché hanno ingressi e uscite separati, mangiano in luoghi differenti e le attività che si svolgono all’aperto non vedono i gruppi vicini. Senza dimenticare che tutti portano le mascherine”. Nel Centro Estivo le sezioni sono organizzate in piccoli gruppi di massimo cinque bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 5 anni, e di massimo sette bambini nella fascia d'età compresa tra i 6 e gli 11 anni, come previsto dalle linee guida nazionali e regionali.

L'Asl 1 Imperiese ha confermato che, in quarantena ci sono solo i bambini che sono entrati in contatto con la maestra risultata positiva al Covid-19 e verranno sottoposti oggi a tampone. Solo se, eventualmente, i bambini risultassero positivi verranno controllati anche i familiari (che non sono in quarantena). Ai bimbi verrà eseguito un solo tampone come da protocollo e, se l’esito sarà negativo, potranno uscire regolarmente, senza osservare la quarantena. La maestra, lo ricordiamo, è risultata debolmente positiva e asintomatica e sarà sottoposta anche al secondo tampone.

I locali della scuola estiva sono stati sanificati prima dell'apertura e vengono sanificati regolarmente due volte alla settimana.