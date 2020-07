Ventimiglia: nuovo filtro per il depuratore della città, Scullino "Investiamo sulla qualità del nostro mare" (Foto)

Nuovo importante investimento dell’Amministrazione comunale di Ventimiglia nella depurazione delle acque. Il Comune ha infatti speso circa 400mila euro per la sostituzione del filtro pressa del nuovo depuratore.

“Noi investiamo sulla qualità del mare – ha dichiarato in merito il Sindaco, Gaetano Scullino – e, grazie a questo investimento consentiamo l’uscita di acqua praticamente pulita, a 3.000 metri a largo della città di confine mentre la parte solida viene smaltita alla discarica di Magliolo, nel savonese. Noi vogliamo che, quello che esce dalle nostre acque nere non vada ad intaccare la qualità del nostro mare che, tra Nervia e la frontiera viene considerato ‘eccellente’.”

L’intervento portato a termine dal Comune della città di confine riguarda anche la messa in sicurezza di tutto il circuito, in modo che il depuratore sia sempre in perfetta efficienza. “Ricordo che circa 18 anni fa, la zona del depuratore a Levante della città – termina Scullino – era infestata dai cattivi odori. Noi siamo intervenuti, come hanno fatto anche le successive amministrazioni e, con questi importanti investimenti, i miasmi sono praticamente inesistenti in una zona totalmente risanata”.