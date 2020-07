Verezzo di Sanremo: riapre i battenti la storica trattoria “Del Ponte”

La città dei fiori tornerà così a poter contare su un ristorante situato in una zona collinare, immerso nel verde e con un ampio dehors esterno affacciato sul torrente.

Il locale dispone di una grande sala interna che consente un distanziamento in tutto sicurezza; gli ambienti e l’arredamento sono stati rinnovati con semplicità ed eleganza.

Ci sono pochi elementi di arredo, ma importanti come grandi assi di un ulivo secolare, mobili restaurati della antica trattoria, una radio a valvole del primo dopoguerra, perfettamente funzionante e una collezione di bottiglie di grandi cantine e grandi annate. Ai fornelli Giuliano Filippi metterà in pratica la sua grande esperienza maturata nel settore del “catering” abbinata alle ricette di famiglia.

«Il mio sogno – spiega lo chef - era riaprire la trattoria di famiglia, che era stata aperta 74 anni fa, nel 1946, e chiusa 10 anni fa. Voglio puntare su una cucina tradizionale ligure, semplice ma gustosa, saremo aperti a pranzo e cena con menù diversi e adatti a tutti, dalla degustazione del giorno, alle grigliate di carne, dal menù completo di tutte le specialità della casa, ai menù della domenica. Non mancheranno piatti per vegetariani e vegani, ci sarà un menù per bambini. Considerato che andiamo verso la bella stagione, spero anche di poter sfruttare anche la terrazza esterna da cui si gode di una splendida vista sul torrente e il verde della vallata”

L’inaugurazione, aperta al pubblico previa prenotazione telefonando al 349.8200018 , si svolgerà il 10 luglio a partire dalle ore 19.00.

Il locale si trova a Verezzo di Sanremo in strada Sant’Antonio n.5 (Si sale da corso Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo strada Verezzo e poco prima di arrivare nella frazione sulla destra si vede il ponte e la trattoria).