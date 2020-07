Questa mattina Tullio De Piscolo sarà ospite a Radio Onda Ligure, sabato il suo concerto a Sanremo

L'ospite di oggi su Radio Onda Ligure sarà Tullio De Piscopo, uno dei più conosciuti e apprezzati batteristi della storia della musica italiana. Nella carriera del musicista napoletano non c'è solo la batteria, visto che negli anni Ottanta Tullio ha raggiunto grande fama anche come cantante partecipando al Festival di Sanremo nel 1988 con il celebre brano Andamento lento, canzone che gli fece vincere il Festivalbar.



Non a caso si intitola "Dal jazz al Blues....con Andamento Lento" il concerto che sabato prossimo vedrà Tullio De Piscopo & Friends protagonisti sul palco di Villa Ormond. L'intervista a Tullio De Piscopo andrà in onda alle 11.45 circa nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.