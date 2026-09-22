Caccia ai Tesori Arancioni, sei borghi liguri protagonisti della grande iniziativa del Touring Club Italiano (Foto)

Domenica 4 ottobre torna la Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa organizzata dal Touring Club Italiano che coinvolgerà contemporaneamente oltre 100 borghi Bandiera Arancione in tutta Italia. Giunta alla settima edizione, la manifestazione propone un percorso di scoperta attraverso storia, tradizioni, curiosità e identità dei piccoli centri italiani, con attività rivolte ad adulti e bambini.

In Liguria saranno sei i comuni coinvolti: Airole, Castelnuovo Magra, Diano Castello, Seborga, Triora e Varese Ligure. Ogni borgo propone un’esperienza costruita sulle caratteristiche del proprio territorio.

Ad Airole la Caccia ai Tesori Arancioni partirà dal gazebo di piazza Santi Giacomo e Filippo. Tra le attività collaterali sono previsti un mercatino di artigianato e prodotti tipici locali nella piazza principale del paese e l’accensione dell’antico forno comunale. È inoltre previsto un laboratorio sociale inclusivo per la lavorazione della cera d’ape nera del Ponente ligure.

A Diano Castello il ritrovo sarà presso l’Ufficio Turistico IAT di via Meloria. Il percorso si svilupperà nel borgo medievale e comprenderà anche l’apertura delle chiese. In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, la tappa ligure prevede inoltre la visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli e al Convento Francescano.

A Seborga il ritrovo è fissato in piazza Martiri/Anfiteatro. Tra le attività collaterali è prevista la visita all’Antica Zecca, mentre per i bambini sono organizzati un laboratorio d’autunno con materiali naturali, un banchetto di giochi, manufatti e libri.

A Triora la caccia prenderà il via dal Museo Civico e diffuso di piazza Tommaso Beato Reggio. Il percorso è dedicato alla scoperta della storia, dell’arte e delle curiosità del borgo, attraverso monumenti, piazze e racconti.

A Varese Ligure il punto di ritrovo sarà l’Ufficio turistico di piazza Castello 1. Il programma comprende l’apertura dell’Oratorio dei Santi Antonio e Rocco e attività dedicate ai bambini in alcune tappe del percorso. È inoltre previsto il “Menù Arancione” con i Croxetti di Varese Ligure presso alcune attività di ristorazione aderenti.

Castelnuovo Magra propone un programma articolato nell’arco della giornata. Tra gli appuntamenti figurano il trekking tra i vigneti, la visita guidata nel borgo storico, il pranzo in piazza con i “Sapori d’autunno”, la merenda con frittelle di castagne, la premiazione del concorso epistolare “Dillo a Dante”, l’aperitivo in musica e una mostra fotografica alla Torre del Castello dei Vescovi di Luni.

L’edizione 2026 introduce inoltre due novità: l’esclusiva sacca zaino firmata Touring Club Italiano, riservata alle squadre iscritte, e il Passaporto della Caccia ai Tesori Arancioni, che viene consegnato al termine del percorso e può essere timbrato negli anni successivi per testimoniare la partecipazione. Alcune tappe dell’iniziativa sono inoltre dedicate a San Francesco d’Assisi in occasione degli 800 anni dalla morte del Santo.

La Caccia ai Tesori Arancioni non è una competizione, ma un’esperienza articolata in sei tappe, pensata per accompagnare i partecipanti alla scoperta dei borghi e delle comunità che li abitano. Le squadre possono essere composte da un massimo di sei persone e i bambini sono i benvenuti.

I posti sono limitati. Le iscrizioni, aperte dal 1° settembre, devono essere effettuate attraverso il portale ufficiale della Caccia ai Tesori Arancioni, scegliendo il borgo al quale partecipare.

https://landing.touringclub.it/tesori-bandierearancioni/.