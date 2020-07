Beautiful: le anticipazioni americane

Gli appassionati di soap opera amano sapere in anticipo ciò che avverrà nelle prossime puntate. Le anticipazioni americane di Beautiful servono proprio a questo: consentono di avere interessanti notizie sulle vicende narrate nelle puntate della prossima settimana, prima quindi che siano andate in onda in Italia. Per certi versi però questa tecnica non potrà durare ancora a lungo, visto che la trasmissione non ha avuto alcuna sosta nel nostro Paese, mentre in America non viene più trasmessa dal 23 aprile di quest’anno. Possiamo conoscere in anticipo l’evolversi della trama grazie alle anticipazioni americane di Beautiful fornite su alcuni siti internet .

Una pausa nelle trasmissioni di Beautiful?

La questione non è così semplice come si crede, in quanto la pausa è stata causata dalla mancanza di nuove puntate, per una motivazione decisamente importante: il Coronavirus. In sostanza la pandemia che sta colpendo tutto il mondo sta causando non pochi problemi agli studi televisivi. Anche gli studi dove solitamente si girano le nuove puntate di Beautiful sono in fermo a causa del Covid-19. Per questo motivo di fatto non esistono, per gli USA, nuove puntate da mandare in onda. Una pausa che dura ormai da varie settimane.

Un vantaggio per i fan italiani

Nel nostro Paese le prime puntate di Beautiful sono andate in onda solo tre anni dopo l’inizio delle trasmissioni negli USA. In sostanza noi stiamo guardando delle puntate “vecchie”; in Italia abbiamo da poco superato il numero 8.100, mentre negli USA hanno già da tempo superato la puntate 8.300. Queste 200 e più puntate di scarto stanno permettendo ai canali italiani di avere molto materiale a disposizione, nell’attesa che ricomincino le riprese delle nuove puntate. Non solo si può continuare a trasmettere la soap, ma è anche possibile trovare ancora le anticipazioni americane di Beautiful, per rendere più divertente e meno stressante attendere il susseguirsi degli eventi.

Una soap di grande successo

Il grande successo di questa soap è un caso sui generis, anche perché si tratta di una delle prime, la cui trasmissione dura ormai da oltre 33 anni. La si vede in tutto il mondo e in vari Paesi ha ottenuto incredibili successi di pubblico; negli stessi USA è la soap più guardata in assoluto, con un numero di appassionati astronomico, in costante aumento. Il segreto è quello di basare i copioni sulle complessità dell’animo umano. La storia di base è quella di due famiglie di imprenditori, le cui vicende si scontrano e si intrecciano in modo inestricabile.

Dove vedere Beautiful

Beautiful va in onda su canale 5 ogni giorno, domenica esclusa, a partire dalle 13:40. Nel corso degli anni la soap in Italia ha cambiato di canale più volte. La prima puntata è andata in onda in Italia su RAI 2, nel lontano 1990; in seguito la trasmissione è passata sui canali Mediaset, prima su Rete 4, nel 1994, poi su Canale 5, dove ancora oggi viene trasmessa. Nel corso degli anni un elevato numero di attori molto famosi ha fatto dei camei all’interno delle puntate della soap.