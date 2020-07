Sanremo: al Palafiori via al maxi concorso per i posti da istruttore amministrativo in Comune (Foto)

Ha preso il via questa mattina il maxi concorso pubblico per la graduatoria che servirà a Palazzo Bellevue per l'assunzione di quattro istruttori amministrativi nell'anno in corso. Poi sarà riutilizzata anche nel 2021 e nel 2022 per le altre assunzioni più volte annunciate dal sindaco Alberto Biancheri. Le selezioni andranno avanti anche domani.

Al Palafiori sarà una lunga estate di concorsi e lunedì 13 luglio arriverà il momento del maxi concorso per i posti da istruttore direttivo servizi tecnici per Ambiente al quale prenderanno parte centinaia di candidati. Motivo per il quale, probabilmente, la selezione sarà spalmata su più giorni. Infine, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, le selezioni per i posti da istruttore direttivo servizi tecnici per impianti comunali.

Un piano massiccio di Palazzo Bellevue che vuole così rispondere alla ormai annosa carenza di personale comunale e sopperire anche ai pensionamenti, un processo importante per la macchina amministrativa matuziana.

Foto Tonino Bonomo