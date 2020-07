Dentix Italia firma con i sindacati la richiesta del FIS ordinario per crisi aziendale per i 302 dipendenti

Prima della presentazione della richiesta di concordato preventivo in continuità presso il Tribunale di Milano la direzione societaria di Dentix Italia ha siglato con i sindacati di categoria Fisascat Cisl, Uiltucs e Filcams Cgil un accordo per la richiesta del Fis ordinario per crisi aziendale di 13 settimane, da riconoscere ai lavoratori al termine dell’intervento dell’assegno ordinario per crisi aziendale presumibilmente a partire dal .

In virtù dell’intesa il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai 302 lavoratori in forza interessati con pagamento diretto da parte dell’Inps; la società anticiperà ogni mese le quote di tredicesima e quattordicesima oltre alla liquidazione delle ore di permesso Rol maturate e non godute al riconosciuta con la liquidazione delle competenze del mese di luglio. La società si è impegnata anche a corrispondere ai lavoratori che ne faranno richiesta l’anticipo del Tfr nella misura del 70% del maturato oltre all’anticipo dell’assegno ordinario pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.