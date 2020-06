Sanremo: Marco damele e la 'sua' cipolla egiziana al Floriseum - Museo del Fiore

La cipolla egiziana, tanto amata da Libereso Guglielmi, torna come protagonista nella presentazione dell'eccellente pubblicazione di Marco Damele ‘Cucinare la cipolla egiziana’ presso il Floriseum - Museo del Fiore - c.so Cavallotti, 113 a Sanremo, in cui l'autore, con passione ed eccellente professionalità introdurrà i partecipanti alle caratteristiche peculiari e uniche dell'eccellenza del territorio ed al suo uso in cucina. L’appuntamento è per sabato prossimo alle ore 18.30.

In ottemperanza ai decreti anticovid è necessaria la prenotazione al n. 340/4002419.