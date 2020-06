Come risparmiare online? Ecco alcuni trucchi e consigli

Il mondo dell’internet è sempre stato una grandissima risorsa per gli utenti, una grande fonte di opportunità di guadagno, di conoscenza, di cultura e anche di risparmio. Sempre più utenti si interfacciano con l’internet per fare acquisti, investimenti, o comunque per gestire il proprio denaro in generale: basti pensare alla moltitudine di e-wallet e portafogli virtuali che esistono al giorno d’oggi.

L’internet permette di risparmiare, questo è certo. Ci sono molti modi per risparmiare online: si passa dai più canonici ad alcuni innovativi e recenti, che consentono di gestire i propri fondi in modo efficace e, per utilizzare un termine odierno, “smart”. Vediamo insieme alcuni di questi metodi per risparmiare online.

App dedicate

Sia su dispositivi Android, sia su dispositivi iOS esistono applicazioni che consentono di risparmiare. O, per meglio dire, aiutano a tenere monitorate le proprie spese, dando preziosi consigli ogni qualvolta viene rilevata una spesa superflua e inutile. Di queste app è possibile trovarne a bizzeffe nei rispettivi store digitali dei due sistemi operativi per smartphone, e funzionano anche attraverso comode feature di notifiche.

Si tratta di un modo rapido, interattivo, e costantemente “vicino all’utente” per risparmiare in modo davvero efficace e gestire le proprie spese al meglio.

Buoni sconto

Prima di effettuare ogni acquisto, procedete sempre alla ricerca di eventuali codici bonus promozionali per determinati siti web. Questi codici consentono di ottenere sconti sui propri acquisti. Spesso si tratta di codici per i primi acquisti, altre volte sono codici forniti da siti esterni che collaborano con i principali venditori online, e propongono di conseguenza promozioni interessanti.

Vi sono molteplici siti che offrono codici bonus. Addirittura nel mondo delle scommesse sportive esistono siti di questo tipo: d’altronde i siti scommesse con bonus non sono affatto pochi, anzi: tutti i siti di scommesse funzionano con queste metodologie.

Sfruttare le spedizioni gratuite

Se avete necessità di un acquisto impellente, non esitate ad acquistare il prodotto che vi serve. Ma se avete modo di aspettare un po’, provate ad accumulare gli ordini su uno stesso sito e ad acquistare dopo aver raggiunto la soglia della spedizione gratuita. Spesso le spedizioni arrivano a costare più di 5 o 6 euro, e sono cifre che sul lungo periodo (e dopo svariati acquisti pagando la spedizione) potrebbero farsi sentire eccome.

Mettetevi d’accordo con amici o parenti per acquistare più prodotti in un sol colpo: ne gioverete tutti.

Rimandate gli acquisti non necessari

Per qualsiasi acquisto non necessario, sfizi o altre cose di questo tipo, rimandate. E’ un consiglio che può sembrare scontato, in realtà non è proprio così. E’ stato dimostrato ad esempio che la maggior parte degli acquisti effettuati nei periodi di grandi saldi (come il Black Friday) sono per lo più acquisti impulsivi, dettati soltanto dall’impatto che ha l’evento stesso sull’utente.

In tutti questi casi (e vale per ogni altra situazione simile) è meglio tenere a freno il portafogli ed acquistare solo le cose di cui necessitate davvero. Per ogni altro acquisto rimandate a quando avrete davvero necessità.