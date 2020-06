L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 26 giugno al 3 luglio 2020

ARIETE: L’opposizione del primo quarto di Luna vi renderà talmente impulsivi dallo sbottare facilmente pigliando prese di posizione drastiche nei confronti di contesti o persone indisponenti. In casa e in amore siate meno polemici perché solo col dialogo scoverete la ricetta di una serena complicità. Finanziariamente apprestatevi ad un viavai di uscite ed entrate e non date adito a pettegolezzi infondati. Scaramucce tra accoppiati. Indefiniti malesseri, stress o doloretti sparsi.

TORO: Un gran fermento aleggerà nell’aria impedendo di vivere pacificamente tanti saranno gli impegni a cui adempiere. Se covate segreti desideri o attendete la circostanza giusta per pigliarvi una rivincita o allargare il cerchio di azione datevi una smossa e non aspettate passivamente che sia il fato a disporre per voi… Fattibili dei combini con amici e una domenica movimentata. Temporanee incomprensioni con il partner e vulnerabilità ad infiammazioni, cervicali o imbarazzi intestinali.

GEMELLI: Vivete appieno questo periodo valorizzando affetti sinceri, sfidando la fortuna, rompendo con chi “rompe”, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso orizzonti serbanti piacevoli innovazioni … Occhio però a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini, amore e transazioni… Amica da contattare per un consiglio, un combino, una pizzetta o quattro sane genuine ciance. Gioie da bimbetti o animaletti.

CANCRO: L’attuale situazione astrale favorirà giornate intense annoveranti delle scelte da compiere saggiamente, dei lagnosi da sopportare, questioni da definire, una fiacca dilagante e delle asprezze da chi reputavate essere più corretto e meno indisponente. Qualcuno darà filo da torcere ma basterà metterlo in riga con estrema diplomazia. Acquazzoni permettendo concedetevi un giretto al mare o in collina e se festeggiate il compleanno aspettatevi una squisita sorpresina.

LEONE: Sarà una settimana bricconcella, né brutta, né bella malgrado spunti la solita arrabbiatura o l’ imprevisto dell’ultimo momento. E così tra un respiro di sollievo e un pensiero costante vi arrabatterete cercando, nel limite del possibile, di rinvenire l’equa soluzione ad un vecchio tormentone. Contatterete con degli esseri esosi convinti che la ragione sia dallo loro parte ma alla fin fine la spunterete specie se avete delle cause in sospeso. Mantenete una promessa e gioite per un simpatico accadimento.

VERGINE: Qualcosa sta per variare rispetto al passato e, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività, affetti o quattrini, ne trarrete beneficio pur dovendo calcolare un paio di noiosi contrattempi atti a far salire i fumenti. Nel complesso però non va malaccio e l’essere positivi vi aiuterà a guardare fiduciosamente al dischiudersi di una stagione promettente… Fattibili dei comunicati inaspettati, una noia pecuniaria, delle cosine da aggiustare e un acciacco da curare.

BILANCIA: Ma riuscirà questo bel primo quarto di Luna che il 28 si forma a 24°06’ della vostra costellazione ad infondere un po’ di pace ed ilarità? Sicuramente si a patto di mollare il tiro, imparare l’arte della lungimiranza e non prendervela per l’altrui ignoranza… Con luglio poi comincerete a fare dei programmini tipo quello di evadere dalla solita routine ed organizzare un futuro viaggettino. Oltretutto prossimamente una cenetta un buon bicchier di vino o un caffè in compagnia garantirà allegria.

SCORPIONE: Il risveglio dal torpore di un trascorso imposto letargo vi renderà maggiormente ottimisti e più aperti ad innovazioni non tardanti ad arrivare basta soltanto avere pazienza e saper aspettare tutto ciò che di nuovo sta per arrivare… Una sferzata di vitalità deriverà da un momento indimenticabile, un incontro encomiabile, un introito o una novità sul fronte dell’amore o dell’attività. Taluni nativi vivranno altresì un’esperienza indimenticabile. Stramberie da un uomo dalla duplice personalità.

SAGITTARIO: Diverse faccende subiranno dei rallentamenti: non sarà infatti possibile procedere come prestabilito causa impedimenti sbucanti dal nulla. La quadratura del bellicoso Marte, fino al 29 giugno, origina incognite di varia origine e natura, contatti con personaggi fascinosi ma misteriosi, il rischio di beccare una contravvenzione, delle decisioni da pigliare in fretta e degli sbuffi intermittenti. Ciononostante qualcosina vi rallegrerà. Invito gradito e contatti con enti sanitari.

CAPRICORNO: Con Giove sornione e furbacchione qualcosina non andrà per il verso giusto oppure vi toccherà scendere a compromessi con chi ha un fracco di pretese, far buon viso a cattivo gioco, ingollare un rospetto, posticipare appuntamenti, sopperire ad un paio di inconvenienti… Una vicina ricorrenza richiederà un regalino o uno speciale pensierino. La tensione invece spingerà a spiluccare ed ingrassare: dieta, ginnastica e jogging limiteranno i danni dovuti alla golosità.

ACQUARIO: Al di fuori delle solite quattro mura, dei pensieri cupi o della attanagliante routine, ritagliate degli spazi per voi, coltivando un hobby, organizzando un combino, facendovi un personale regalino… Se ciò, per svariati motivi, non fosse attuabile imparate a convivere con i problemi magari minimizzandoli visto che nel pieno dell’estate si dissolveranno licenziando l’affanno… Incontri ed innamoramenti lambiranno single, mal maritati o adolescenti. Colon irritabile.

PESCI: Dopo un inverno e una primavera penalizzanti abbisognereste di un estate più gratificante nel corso della quale riuscire a far quadrare conticini, giocherellare, affogare crucci e preoccupazioni, riprendere fiato e prepararvi psicologicamente ad un autunno rivoluzionario ed impertinente. Un turbinio di emozioni accompagnerà i sensibili, gli emotivi incalliti e chiunque soffra di stati ansiosi. Una chiamata od una inattesa novella vi farà restare di baccalà… Crisi tra fidanzati.

Con l’augurio che le stelle di luglio portino gioia, ilarità, allegria e… nessun guazzabuglio…

