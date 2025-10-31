L'Oroscopo di Corinne dal 31 ottobre al 6 novembre

ARIETE: Con Giove quadrato al Sole i dì sembreranno più pesanti di un mattone e, a renderli tali, contribuiranno delle questioni da sistemare, dei soldi da sborsare o da recuperare, le tiritere di un familiare e la sensazione di essere circondati da gente opportunista o menefreghista. Preventivate un week end movimentato, siate prudentissimi sulla strada, anche nel parcheggiare e, per favorir la buona sorte, il 31 novembre, mettete dei semi di zucca sotto lo zerbino.

TORO: Allettante questa Luna che, facendosi piena il 5 novembre nella vostra costellazione, aiuterà a stare meglio malgrado sussista uno spizzico di rancore nei riguardi di soggetti scarsamente propensi alla comprensione così come un imprevisto costringerà a mutare dei programmi. Confidate inoltre nel suggerimento di una tipa perspicace: un suo pronostico si avvererà e la sera di halloween consumate zucca a volontà. Ai Santi invece ci sarà una grande novità.

GEMELLI: Affannati od incupiti brontolerete magari per inezie o per quella che reputerete essere un’iniquità così come un guizzo di tristezza appannerà gli occhi: trattasi probabilmente di un ricordo o di una faccenda destante apprensione. Nel contempo una dimostrazione di affetto vi commuoverà. Per allontanare le malignità ponete una rotonda zucchetta nella stanza prediletta. Disturbi su base infiammatoria o raffreddori in agguato. Venerdì singolare e sorpresa domenicale.

CANCRO: Vi attende una settimana abbastanza impegnativa ma voi muovete un passettino per volta e vedrete che riuscirete a fare tutto. Non da escludere un bisticcio con chi, avendo un fracco di pretese, avrà il potere di stizzirvi mentre delle presenze rasserenanti vi aiuteranno in un momento delicato. Sborsi per decorazioni floreali, abbigliamento od omaggi. Domenica ponete una zucchetta mantovana in cucina: servirà da talismano naturale. Raduni ruspanti.

LEONE: Abbiate cura di voi e, se una faccenda impensierisce, sappiate che, pur se non nell’immediato, si risolverà. Spuntano anche degli stupori, delle libagioni, delle arrabbiature, delle contrastanti emozioni, dei rammarichi e dei significativi contatti. Le mattinate appaiono infatti incasinate, i pomeriggi stressanti, le serate pepate. Il giorno dei Santi cercate di riposare e non scordate di volgere un pensiero a chi, da lassù, vi potrà aiutare. Incognite nel week end.

VERGINE: Vi attendono al varco giornate rigurgitanti di impegni, sensi e controsensi, sbalzi umorali e sborsi un po’ anormali, bisticci casalinghi od operativi, incontri inaspettati, un viavai di comunicati e una tensione ardua da placare. Una vecchia conoscenza dal passato riemergerà, una richiesta metterà sul chi va là e un soggetto stupirà. Nella notte di Halloween esprimente un desiderio che presto si realizzerà! Domenica squinternata. Adesione a cene, fiere o sagre.

BILANCIA: Non forzate la mano del destino ma lasciate che gli avvenimenti seguano il loro corso cercando di trarre profitto da qualsiasi esperienza e preparandovi psicologicamente a giorni incasinati dove rendesi tassativo organizzarvi adeguatamente. Movimento di scartoffie o di quattrini e invito o proposta da accettare. Rammentate altresì che mangiare, il 31 ottobre, una tortina o una crema di nocciole, porterà fortuna ed appagherà sia il palato che il cuore.

SCORPIONE: Guizzi di nervosismo colpiranno a tradimento e delle scocciature quotidiane incideranno sull’umore… Poi, col contributo di stelle luminose e maliziose, ciò che sembrava incomprensibile si decifrerà ponendovi nella condizione di tripudiare per una rivincita personale. Talune arrabbiature proveranno da scritti o versamenti incongruenti mentre una buona novella rasserenerà. Di buon auspicio mettere tre zucchette sul davanzale! Il compleanno sarà speciale.

SAGITTARIO: Ma quanta confusione dentro di voi al punto di non sapere come agire riguardo un contesto così angustiante dallo sfiorare l’estenuazione…Eppure la soluzione c’è: basta scovarla confidando anche in un aiuto dall’alto o da chi non c’è più… Chi è stato perseguitato da Saturno e dalla sfighetta collochi, nell’ingresso, una piccola zucca e una scopetta. Fugaci incomprensioni lambiranno coppiette non propriamente perfette e sia dolcetti che scherzetti costelleranno il week end.

CAPRICORNO: L’opposizione di Giove renderà i pensieri ingarbugliati ponendovi in uno stato mentale annebbiato… Dovreste allontanarvi da habitat soffocanti ma, non essendo ciò fattibile, sfruttate le vostre potenzialità e, in fatto di amicizie e di soldi, state sul “chi va là”. Qualche nativo invece, grazie all’appoggio altrui, otterrà successo e notorietà. Si dice che tenere in tasca una castagna sino alla fine dell’inverno attiri la prosperità … Tentar non nuocerà. Infreddature.

ACQUARIO: Novembre: mese di commemorazioni, foglie cadenti e speranze latenti… Nei prossimi dì, sotto l’egemonia di un Marte infuriato, apparirete accigliati ma, grazie ad un caso fortuito, riuscirete a sciogliere nodi, rinvenire scappatoie, rimuovere condizioni paludose, recuperare verve ed energia. Il giorno di Ognissanti introducete nel desco zucca, castagne, ceci e una torta di pasta di mandorle. Week end carino se trascorso fuori casa. Visite inaspettate.

PESCI: Di zucche vuote il mondo abbonda e, per quanto vi riguarda, ne avete già conosciute a profusione … Ma in alto i cuori perché in barba a Saturno, la spunterete su spocchiosi ed avversari oppure riceverete una incentivante profferta atta a dare, se accettata, input alla quotidianità. Una persona, pettegola ed astiosa, andrà invece messa in riga. Si prospettano pure un sabato impegnativo e una domenica strampalata. Il giorno dei Santi farete un incontro molto casuale.

Tra le stelle vivono le persone che abbiamo amato e perduto