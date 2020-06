Sanremo: furto della bicicletta lasciata sulla ciclabile, la denuncia di una lettrice

Una lettrice denuncia il furto della sua bicicletta a Sanremo.



"Mi chiamo Andreia, sono brasiliana abito qua a Sanremo da 2 anni e mezzo, ho lasciato mia bici ieri sulla ciclabile, alla Foce, come la lascio tutti giorni e questa mattina la bicicletta non c’era più. Qualcuno l'ha rubata e lì c’è anche una video camera di sorveglianza più vicino. Questa situazione é molto triste per Sanremo e ho già sentito molti che dicono come qua sia tutto cambiato. Adesso bisogna fare troppa attenzione altrimenti rubano. Mi dispiace tantissimo anche se la bici era vecchia pensa se fosse stata nuova. Chissà che qualcuno non la riconosca in giro, c'era scritto 'belle epoque'"