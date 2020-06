Al Pino Valle di Imperia sono aperte le iscrizioni per l'Educamp Smart – Estate 2020

Dopo un lungo periodo di confinamento in casa, mentre si affollano incertezze nella vita quotidiana di tutti, finalmente un barlume di speranza e vitalità, soprattutto per i giovani e le loro famiglie. Tra pochi giorni infatti, al Pino Valle di Imperia si terrà l'Educamp Smart – Estate 2020, un seminario di circa un mese, che darà a molti giovani di varie fasce d'età, la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative.

Educamp, il “campo estivo sportivo” per eccellenza, da anni organizzato dal CONI ad Imperia presso il palazzetto dello sport, questa estate traslocherà presso il campo di rugby “Pino Valle” , dove i partecipanti potranno beneficiare del grande spazio all’aperto disponibile e di un bel prato. L’edizione ESTATE 2020 sarà organizzata e gestita dall’Imperia Rugby che potrà contare sull'esperienza di Alessandro Castaldo, insegnante di scienze motorie, mediano della Union Riviera Rugby e coordinatore dell’evento.

Castaldo ha spiegato che : “Educamp è un centro estivo multisportivo dove i ragazzi hanno la possibilità di provare quattro sport al giorno e ben dieci sport alla settimana, ovvero rugby, basket, pallavolo, calcio, mountain bike, atletica, ginnastica artistica, tiro con l'arco e si potranno cimentare inoltre in attività “open air” come orienteering e trekking”.

La struttura sportiva di Regione Baitè, comprendente il campo da rugby ed il campo di tiro con l’arco, si presta perfettamente alle attività multisport e alla possibilità di stare all’aperto rendendo più semplice il “distanziamento sociale” imposto dalle regole per arginare il COVID-19.

La manifestazione prenderà il via il 29 giugno e si concluderà il 31 luglio. Educamp Smart – Estate 2020 è aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30-16.30. I partecipanti potranno vivere intere giornate all’aperto divertendosi e mettendosi alla prova, anche con giochi propedeutici e di motricità per i più piccoli.

Ogni attività sarà seguita da tecnici esperti, con licenze federali che adotteranno in toto le linee guida ministeriali in materia di COVID-19, inoltre, tutti i tecnici che presenzieranno alle attività sportive avranno conseguito un'apposita formazione disposta dal CONI.

Massimo Zorniotti, confermato come delegato della Federazione Italiana Rugby per la Regione Liguria in materia di sviluppo delle attività giovanili ha infine sottolineato: “quest’anno il rugby è in prima fila perché grazie ai nostri spazi aperti è possibile fare attività in piena sicurezza. Per questo la Federazione Italiana Rugby in Liguria ha gestito l'apertura dei centri Educamp in piena sinergia con la lungimirante attività multisportiva del CONI”.

L’obiettivo finale, dunque, è quello di far provare ai bambini ed ai ragazzi più esperienze sportive possibili. Questo vuol dire divertimento garantito, come ogni anno e forse ancora più di ogni anno. L’esperienza accumulata dal sistema Imperia Rugby-Union Riviera Rugby è di per sé una garanzia per le famiglie che vorranno affidare i propri figli ad uno staff di tecnici capace di coinvolgere ed appassionare. Educamp Smart è l’evento sportivo giovanile dell’estate per eccellenza. Non mancate all'appuntamento!