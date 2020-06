Muovere i primi passi nel trading online: i consigli per migliorare la propria cultura finanziaria

Il mondo finanziario, spesso, viene percepito come lontano e misterioso. Eppure, volente o nolente, riguarda ognuno individuo. Noi italiani, d’altro canto, siamo un popolo di grandi risparmiatori. Ed anche oggi, nonostante la forte perdita del potere d’acquisto nazionale, la maggior parte dei soggetti cerca di risparmiare per far fronte ad eventuali imprevisti o garantirsi un futuro più tranquillo.

Quest’ultima necessità, poi, si manifesta ancor più pesantemente quando si vuol creare serenità al proprio nucleo familiare, specie in presenza di figli: il numero di soggetti che accantonano somme per il futuro dei propri pargoli, è, di fatto, incalcolabile. Migliorare le proprie competenze in ambito finanziario, di conseguenza, è un obiettivo che ogni buon padre di famiglia si deve porre come obiettivo.

Come scegliere un portale finanziario sicuro ed affidabile

Tutto ciò si può perseguire comodamente da casa, nei tempi e nei modi prediletti, sfruttando la grande rete telematica, che ha semplificato sensibilmente la vita di ogni singolo soggetto anche in ambito finanziario. Nella rete, infatti, esistono numerosi portali finanziari, dove si possono apprendere o approfondire le proprie conoscenze finanziarie. Bisogna prestare, però, particolare attenzione nella scelta del sito al quale fare affidamento.

Anche il mondo finanziario, come qualsiasi altro ambito che fornisce servizi o produce beni, è esposto al rischio di truffe o professionalità approssimativa. Nonostante negli ultimi anni le operazioni truffaldine siano in netto calo, non bisogna abbassare la soglia di attenzione e affidarsi solo ed esclusivamente a chi fornisce ampie garanzie ai propri utenti.

La sicurezza, come noto, è il fattore più importante in svariati ambiti. E anche quello finanziario, in tal senso, non fa difetto. I siti che prospettano guadagni eccezionali senza l’assunzione di alcun rischio, sono accuratamente da evitare. In una fase come quella attuale, dominata dai tassi negativi imposti dalla Banca Centrale Europea per far fronte alla crisi economica del Vecchio Continente, la rivalutazione del capitale comporta, giocoforza, l’accettazione di un po’ di rischio, seppur minimo.

E’ altrettanto importante, inoltre, verificare che il portale finanziario disponga di tutte le dovute autorizzazioni legislative ed operi nel pieno rispetto della normativa vigente. Per quanto concerne il nostro paese, gli operatori finanziari qualificati devono disporre di tutte le dovute autorizzazioni rilasciate dalla CONSOB, l’organo di vigilanza nazionale dei mercati a tutela dei risparmiatori: qualora non fossero indicate nel portale, si può verificare la serietà del portale accedendo direttamente sul sito della CONSOB stessa.

Guida al trading: il primo passo per migliorare la propria cultura finanziaria

Una volta appurata la bontà dell’operatore finanziario, la modalità migliore per accrescere la propria cultura finanziaria è, ad esempio, è affidarsi ad una trading guida : i portali finanziari più professionali ed attenti alle esigenze dei propri utenti, sono ricchi di questi vademecum, che in molti casi risultano dei veri e propri toccasana per i risparmiatori. Queste guide, di norma, sono l’anticamera per poter investire in maniera consapevole nei mercati finanziari.

La terminologia inglese, divenuta ormai celebre anche in Italia, per investire online prende il nome di “trading online”, ovvero effettuare operazioni di compravendita nei mercati finanziari per il tramite della grande rete telematica. Una modalità che, col passare del tempo, è diventata la prediletta dai risparmiatori di tutto il mondo, grazie ai tanti benefici che è in grado di offrire sia in termini economici (commissioni decisamente più vantaggiose rispetto al canale bancario) che temporali

L’adagio “il tempo è denaro”, è quanto mai calzante quando si investe nei mercati finanziari. Recarsi allo sportello bancario implica, talvolta, enormi perdite di tempo, che rischiano di compromettere l’effettiva convenienza di un’operazione. Grazie al trading online, invece, è possibile acquistare in real time ai prezzi ritenuti maggiormente idonei dal cliente, con tutto il comfort di poter eseguire l’operazione tramite smartphone, pc o tablet.