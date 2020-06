Sanremo: urgenti lavori per l'Amaie, dalle 14.30 alle 17.30 stop all'erogazione dell'acqua in alcune zone

Potrebbero crearsi disservizi nella distribuzione dell’acqua, quest’oggi nella zona di San Martino a Sanremo, tra le 14.30 e le 17.30.

L’Amaie, infatti, deve eseguire un intervento urgente di riparazione dell'organo di manovra della rete di distribuzione idropotabile di Sanremo e, quindi, sarà sospesa l'alimentazione delle utenze nelle seguenti vie:

- lato monte di c.so Cavallotti dal civ. 129 sino a Rondò Garibaldi;

- via Duca degli Abruzzi tratto iniziale sino a curva Comune;

- via Pisacane;

- via Goethe;

- via Peirogallo.

Come sempre, al ritorno dell’acqua, la stessa potrà presentarsi torbida, anche nelle zone limitrofe a quella dove verrà sospesa l’erogazione, ma non sarà pregiudicata la sua potabilità.