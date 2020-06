Camporosso: dati Arpal conformi, da oggi revocato il divieto di balneazione, si può tornare a fare il bagno

E’ nuovamente balneabile il tratto di mare antistante il litorale di Camporosso. Il 13 giugno scorso il Sindaco Davide Gibelli, in relazione alle analisi dell’Arpal, era infatti stato costretto ad emanare il divieto di balneazione che si è protratto fino ad oggi, sulla spiaggia libera e nella zona del Nervia.

Questa mattina sono arrivati i nuovi dati dell’Arpal che stabiliscono come i risultati siano nuovamente conformi alla balneazione. Con soddisfazione, quindi, il Sindaco ha firmato la revoca dell’ordinanza precedente e, da oggi si può nuovamente fare il bagno.

Una buna notizia visto che, da un paio di giorni l’estate è scoppiata non solo per il calendario ma anche per il termometro che è salito decisamente.