Sanremo: I Deplasticati in azione nella zona di Pian di Nave, raccolti rifiuti e migliaia di mozziconi (Foto)

I Deplasticati sono tornati in azione ieri per una pulizia speciale dedicata alla zona di Pian di Nave e la prima uscita post lockdown dell'associazione matuziana ha portato i propri frutti.

Sono stati 25 i volontari che hanno preso parte alla pulizia, raccolti circa 5 mila mozziconi oltre a spazzatura di ogni genere abbandonata nei mesi precedenti e che contribuiscono a creare un'immagine non certo ideale per una zona molto frequentata in estate sia da residenti che da turisti.

Ora, grazie a I Deplasticati, l'area di Pian di Nave è di nuovo pulita e si spera in un briciolo in più di civiltà per evitare che si tornino a vedere scene non certo degne di un angolo di Sanremo molto amato anche dalle famiglie e dai più piccoli.