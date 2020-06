Sanremo: maturità 2020, le emozioni degli studenti che stanno scrivendo una pagina di storia “Tornare a scuola è un colpo al cuore” (Video)

Con quel giusto mix di comprensibile ansia e carica emotiva i ragazzi delle quinte affrontano un esame di maturità destinato a passare alla storia. Addio prove scritte, l'esame al tempo del Covid-19 si presenta sotto forma di un maxi orale di un'ora durante il quale lo studente potrà mettere in mostra tutte le sue conoscenze di fronte alla commissione. Il tutto a oltre tre mesi dal loro ultimo incontro ravvicinato con la scuola 'fisica', altro elemento che aggiunge emozione in un giorno già speciale per sua natura.

Questa mattina siamo stati di fronte al Liceo 'Cassini' di Sanremo per vivere in prima persona le emozioni di una generazione di maturandi destinata a scrivere una pagina di storia. Loro lo sanno bene e lo sa altrettanto bene anche il corpo docenti, come testimoniano le parole del prof. Romano Cima, colonna del Liceo matuziano.