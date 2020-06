Sanremo: lavori della fognatura da terminare in via Palmaria, i residenti chiedono un intervento (Foto)

Un nostro lettore, Alessandro, ci ha scritto per chiedere un intervento del Comune di Sanremo, per una serie di lavori da terminare in via Palmaria nella Pigna:

“Dal 6 gennaio scorso, in via Palmari nella città vecchia, abbiamo una fogna aperta, quasi una discarica a cielo aperto con i soliti incivili. Ho avvisato anche l’Urp ma nessuno ha risposto e non sappiamo quando termineranno i lavori. Ci auguriamo che non succeda come in via via dell'Alleanza, dove sono durati quasi 5 anni e sono dovuti ricorrere alle vie legali”.