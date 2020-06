Sanremo: pomodori 'cuore di bue' come grappoli d'uva nella campagna di Armandino Ranzo a San Giacomo (Foto)

Sarà un raccolto di pomodori da record, quest’anno in una campagna di San Giacomo. Si tratta di un appezzamento di terreno che viene curato da anni dall’agricoltore Armandino Ranzo, 73enne che è in pensione ma che lavora da sempre la campagna e produce frutta verdura di grande qualità.

Quest’anno Armandino ha messo a terra una serie di piante (circa 25) di pomodori ‘cuore di bue’, che sembrano quasi dei grappoli d’uva: “Ho sempre piantato pomodori e – ci ha detto - dopo la stagione scorsa in cui abbiamo registrato in questo periodo un forte caldo che ha bruciato molti fiori, quest’anno mi sono fatto arrivare da Albenga questa qualità di pomodori, che ci sta regalando grandi soddisfazioni. Sicuramente le temperature di quest’anno ci stanno aiutando”.

Armandino Ranzo ha sempre piantato pomodori ed anche quest’anno ha messo a terra altre qualità che, però, al momento non stanno regalando gli stessi risultati: “Credo che le piante di ‘cuore di bue’ daranno almeno 5 kg. ciascuna”. Dalle parole di Armandino si nota da subito la grande passione per la campagna: “Ho sempre lavorato la terra e – ci ha detto – dopo aver raggiunto la pensione ho continuato sempre a piantare frutta e verdura. Quest’anno, tra l’altro, durante il lock down ho avuto tanto tempo per piantare e per curare tutta la campagna”.