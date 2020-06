Infrastrutture, Toti: “Centrodestra unito per far uscire la Liguria dall’isolamento. Le opposizioni non riescono ad accordarsi neanche su un candidato per le elezioni, figuriamoci su temi più importanti”

“Il centrodestra in Liguria è unito e ha un obiettivo comune: fare uscire la regione dall'isolamento. PD, grillini e M5S che neanche riescono ad accordarsi su un candidato Presidente per le elezioni regionali, come faranno a mettersi d'accordo su temi importanti come ad esempio la Gronda? Le infrastrutture saranno il piatto forte della nostra politica nella prossima campagna elettorale e nella prossima legislatura regionale. Perché il nostro territorio e i liguri non possono più aspettare, hanno già subito troppo e gli ulteriori disagi di queste ultime settimane, con autostrade bloccate, treni soppressi e voli cancellati, sono la goccia che fa traboccare il vaso”, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa ‘Ripartiamo insieme’ della coalizione regionale di centrodestra sulle infrastrutture. "È grave che in Liguria non parta un'opera fondamentale e già finanziata come la Gronda per il veto di un partito politico che in questa regione non governa neppure un condominio, e a fronte del fatto che tutte le associazioni di impresa, le parti sociali, tutte le forze politiche ad esclusione del M5S ritengano la Gronda un'opera fondamentale. Vuol dire che i territori hanno pochissima voce in capitolo. Ci riempiamo la bocca con tanti proclami, ma poi non riusciamo a decidere cosa è importante per un territorio. Serve più autonomia per gli enti territoriali, gli unici che conoscono davvero le reali esigenze dei loro cittadini", ha concluso il governatore.

All'incontro con Toti sono intervenuti tutti i coordinatori regionali dei partiti della coalizione di centrodestra: Edoardo Rixi (Lega), Chicco Iacobucci (Fratelli d'Italia), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Andrea Costa (Liguria Popolare), Manuela Gagliardi (Cambiamo con TOTI Presidente), oltre al sindaco di Genova Marco Bucci.