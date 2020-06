Volontari puliscono dall'erba la strada Provinciale tra Borgomaro e Poggialto (Foto)

Ieri e di oggi un gruppo di volontari del Comune di Aurigo e della frazione Poggialto ha provveduto allo sfalcio della vegetazione spontanea sulla Provinciale 26 da Borgomaro a Poggialto, con l'organizzazione del sindaco di Aurigo, Luigino Dellerba nonché vice presidente provincia di Imperia e coordinati dal vicesindaco Pier Carlo Gandolfo, tecnico ufficio Strade della provincia stessa, con la collaborazione della Polizia Provinciale guidata dal comandante Giacomo Giribaldi impegnati nella regolarizzazione del traffico veicolare e con il prezioso lavoro del trattore / trincia della Unione dei Comuni della Valle Impero. Il tutto al fine di rendere decoroso ed in sicurezza l'accesso ai centri abitati di Aurigo e Poggialto.

“Grazie ai tanti volontari che con il loro impegno hanno contribuito a completare il lavoro in maniera ottimale e in poco tempo” dichiarano il sindaco e tutta l'amministrazione comunale.