Sanremo: schiamazzi, urla, assembramenti e risse tra giovanissimi nella zona di Pian di Nave. La segnalazione di un lettore (Video)

Il nostro lettore Sergio ci scrive per segnalare (inviando anche un video) una situazione di schiamazzi e assembramenti che si viene a creare la sera nella zona di Pian di Nave.

Segnalo con grande rammarico una situazione che si ripresenta dall'estate scorsa tutte le sere e quest'anno è peggiorata notevolmente. E siamo solo all’inizio.

Abito ai giardini Vittorio Veneto dove ogni sera decine di ragazzi con musica a tutto volume, giocano a pallone e con bottiglie di vetro come palla anche a mezzanotte disturbando la quiete pubblica.

Trattasi di schiamazzi in quanto sono urla a squarciagola e soprattutto in questo momento dove sono vietati gli assembramenti e vige l'obbligo di mascherina perché nessuno interviene anche se chiamiamo il 112? Tanto è vero che alcune sere fa alle 23.45 ho chiamato personalmente il 112 dicendo che una quarantina di ragazzi giocava a pallone e altri con una bottiglia di vetro, gridando per superare la musica già a manetta (si sono dotati di casse acustiche che collegano allo smartphone), ma assicuro che nessuna auto è arrivata almeno entro l’una di notte in quanto ero al balcone non potendo andare a dormire.

Il culmine ieri sera quando hanno iniziato alle 22.30 a picchiarsi finendo con la rottura del vetro dell'ingresso di un un condominio con un pugno tagliandosi la mano e la maggior parte ubriachi. Questo accade tutte le sere soprattutto venerdì, sabato e domenica e non vediamo mai transitare un'auto delle forze dell’ordine a controllare nonostante le segnalazioni.

La 'movida' di piazza Bresca, visti i controlli e le ordinanze in vigore per la piazza si è spostata a Pian di Nave: non si risolve il problema se questo viene spostato da un'altra parte e si fa finta di non sapere.

Spero che questa mia lettera anche a nome degli abitanti della via possa portare a una definizione del problema e che il sindaco se ne faccia carico prima che accada qualcosa di più grave e per il rispetto di chi vive in questi condomini, anziani e meno anziani che la mattina dopo devono andare al lavoro.