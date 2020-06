L’investimento online più ricercato: il trading

Dal 1999 si è iniziato a parlare in Italia in maniera diffusa del cosiddetto trading on line. Infatti in quell’anno la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ha approvato un regolamento chiamato il Nuovo regolamento Consob di attuazione del testo unico dei mercati finanziari.

Che cosa è il trading e in particolare quello on line? Questo tipo di investimento online riguarda la possibilità di affidarsi a piattaforme all’interno delle quali operano dei broker professionisti ai quali affidarsi per speculare sui mercati finanziari.

I mercati sui quali è possibile operare riguardano le materie prime, le azioni, il Forex Foreign Exchange),titoli di stato e obbligazioni, futures . L’obiettivo di chi ci opera è di raggiungere il massimo risultato a livello di profitto, nel minor tempo possibile, abbassando le possibilità di perdita.

Abbiamo due livelli di operatori che si muovono all’interno di questo grandissimo mercato finanziario: abbiamo i grandi investitori, soggetti istituzionali le grandi banche che dispongono di fondi molto ingenti(spesso non loro) e i trader privati che hanno naturalmente molti meno fondi e si muovono per conto proprio.

Essendo il trading un’attività libera alla quale tutti possono accedere anche con fondi limitati, il rischio di perdita è alto sia perché chi opera non ha limiti di operazioni giornaliere, sia perché si può innescare un meccanismo psicologico di dipendenza simile ai vari giochi d’azzardo(slot machines, azzardo) e soprattutto perché a questo mondo si approcciano persone con una scarsissima conoscenza tecnica dei mercati e dei prodotti con i quali opereranno.

Fortunatamente negli ultimi anni c’è sempre di più una progressiva professionalizzazione della disciplina con molte persone che si avvicinano in maniera più graduale al trading, dopo aver avuto una buona formazione rispetto agli strumenti finanziari con i quali avranno a che fare e soprattutto dopo aver iniziato a capire come si investono i soldi con questo metodo.

Naturalmente è importante affidarsi alle piattaforme e ai broker giusti, considerando che , con il proliferare del trading, sono molte tra di loro che propongono l’apertura di un conto.

Come fare per scegliere la piattaforma che più si adatta alle proprie esigenze? Prima di tutto sarà necessario scegliere piattaforme che fanno parte del circuito Consob, o FCA in Inghilterra per fare un altro esempio, per essere sicuri che dispongano delle licenze necessarie per operare in piena legalità e sicurezza.

Fondamentale sarà scegliere una piattaforma di investimento online che ha una ottima facilità di uso(ormai tutte si adattano ai principali sistemi operativi).

Altro criterio riguarda l’investimento che vogliamo fare. Infatti alcune non richiedono un deposito minimo obbligatorio e non prevedono un costo di commissioni. Sarà anche importante verificare che la piattaforma abbia un servizio clienti via chat, telefono efficace e nella nostra lingua madre.

Quali sono le principali piattaforme di investimento online?

Una di quelle considerate tra le più valide è Etoro, fondata nel 2007 in Israele. Ha una grafica molto accattivante che stimola le persone ad operare, ha dei tutor online sempre a disposizione per le esigenze del cliente, ha un servizio clienti telefonico o via chat, ha la possibilità di un account dimostrativo, non ha costi di commissioni.

Una sua caratteristica che la rende diversa dalle altre è il cosiddetto social trading:infatti è una delle prime piattaforme che consente a tutti di operare all’interno della stessa copiando le operazioni degli altri investitori tramite la funzione copy trader.

Un’altra piattaforma all’avanguardia nel mondo del trading online, considerata sicura e affidabile, è Plus500, che è anche l’unica piattaforma di trading indipendente che è quotata nella Borsa di Londra.

Chi vuole entrare ha il diritto di avere una demo gratuita e illimitata. Chi decide di aprire un conto reale riceve un bonus di 25 euro, mentre se il cliente effettua un versamento può ricevere fino a 700 euro in base all’importo dello stesso.

Un’altra piattaforma è Markets che è regolamentata da autorità quali la Consob e la FSA in UK. Il deposito minimo è 100 euro e in base al versamento è previsto un bonus fino a 100.000 euro. Ci sono tre tipologie di conti:quello Classico, quello Standard, quello Premium.

Concludiamo la rassegna con Avatrade ,che è un broker irlandese anch’esso all’interno del circuito della Consob. Ha un deposito minimo di 100 euro, non ha commissioni, ha un servizio clienti via chat e telefono in italiano, un bonus benvenuto.