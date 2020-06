Il Punto Donna di Taggia verso la riapertura: domenica primo passo alla Fiera della S.S. Trinità

"La partecipazione alla Fiera della S.S. Trinità, un appuntamento molto sentito a Taggia, sarà un primo passo per avvicinarci alla comunità. Le volontarie che ci tengo a ringraziare fin da ora, saranno presenti tutto il giorno per distribuire materiale informativo ai passanti " - sottolinea la presidente.

Il Punto Donna quando potrà riaprire le sue porte? "Tutte noi speriamo presto. Stiamo studiando come prepararci per la riapertura, facendo coincidere la volontà di aiutare con la necessità di rispettare le misure di sicurezza. Sanificheremo i locali, forniremo le mascherine ma non vogliamo che gli incontri si svolgano dietro una paratia di plexiglas. Questa soluzione come l'uso di scrivanie creerebbe solo distacco, noi vogliamo che ci sia un contatto fatto anche solo di sguardi ma che restituisca una concreta vicinanza a chi si rivolge a noi" - afferma Laura Cane.