Ventimiglia: da sabato riaprono al pubblico i Giardini Botanici Hanbury con una capienza massima di 100 visitatori

I Giardini Botanici Hanbury riaprono al pubblico, nuove disposizioni sono state adottate per garantire a tutti di effettuare la visita in condizioni di sicurezza secondo le normative vigenti.

Il percorso di visita si snoda a senso unico per circa 2 chilometri, su 9 ettari, con discesa e salita separate. Saranno ammesse fino a 100 presenze contemporanee. I visitatori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e, salvo che per i nuclei famigliari, mantenere un distanziamento di almeno un metro durante la visita. Il posto di ristoro sarà attrezzato con tavolini e sedie all’aperto adeguatamente distanziati, il gel idroalcolico è disponibile all’entrata e nei servizi igienici (maggiori dettagli sulle modalità di visita si possono consultare sul sito ufficiale: giardinihanbury.com).



Inoltre, dal 15 giugno al 15 luglio, sarà possibile accedere alle sale del piano terra del Palazzo dove è allestita la mostra d’arte: Pace e Amore Italian Selection for Expo 2020 Dubai- Abu Dhabi – opere di Serafino Valla nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì – 10.00/12.00 e 15.30/17.30. L’accesso sarà limitato a 10 persone alla volta nel rispetto del metro di distanza l’uno dall’altro.

Nel weekend del 20-21 giugno, grazie ad ASD Pianeta Blu, sarà possibile abbinare attività in mare (snorkeling, kayak) e visita ai Giardini.



I Giardini Botanici Hanbury sono stati chiusi al pubblico l’11 marzo, in ottemperanza alle norme nazionali, ma il personale, in particolare i giardinieri e gli altri tecnici, ha continuato il proprio lavoro prendendosi cura delle piante e delle attività vivaistiche. “Ad essi va il nostro sentito ringraziamento” dichiarano dalla direzione.



I Giardini sono rigogliosi e pronti ad accogliere i visitatori che numerosi stanno contattando la direzione perché ansiosi di poter tornare a godere di tanta bellezza. “Ci auguriamo che, dal 13 giugno, in molti vengano a passeggiare lungo i sentieri, immersi tra i profumi e i suoni della natura che è pronta ad accoglierli” concludono dalla direzione.