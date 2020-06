Ventimiglia: il Prefetto di Imperia sul Campo Roya "Non è un albergo e chi è irregolare deve essere espulso"

"La Prefettura di Imperia non ha chiuso il Campo Roya, ma dal 6 maggio nessuno può più entrare, per evitare di creare un cluster infettivo. Gli ospiti possono uscire qualche ora per una passeggiata, purché rientrino per pranzo, cena e pernottamento, altrimenti restano fuori, perché il centro non deve diventare un albergo e neppure un trampolino di lancio verso la Francia. E chi è irregolare deve essere espulso".

Lo ha detto il Prefetto di Imperia, Alberto Intini, in un'intervista rilasciata all’agenzia Ansa. Il Prefetto ha anche confermato che il centro non potrà ricevere nuovi ingressi, fino a quando non muterà l'emergenza sanitaria.

Al campo negli ultimi mesi si sono registrati tre casi di Covid-19 che hanno visto un ricoverato e altri due che hanno trascorso la quarantena nel campo. Il Prefetto ha anche risposto al Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che da qualche giorno preme per riaprire il centro data la ripresa dei flussi verso la Francia: “Chi vuole presentare domanda di protezione internazionale può farlo presentandosi in commissariato o in questura e sarà indirizzato a un centro di accoglienza”.