Ventimiglia: venerdì la riapertura del mercato ambulante, soddisfatte le associazioni di categoria "Ma chiederemo qualche modifica"

E’ arrivato questa mattina (QUI), come annunciato la settimana scorsa dal Sindaco Scullino al nostro giornale, l’ok alla ripresa del mercato di Ventimiglia. L’Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni dei mercatali, insieme agli Assessori De Villa e Panetta e con l’On. Flavio Di Muro.

L’accordo è stato raggiunto sulla base della proposta formulata dalla Giunta Scullino dopo aver avuto una relazione favorevole da parte del Ufficio commercio e indirettamente dalla Prefettura. Abbiamo ovviamente chiesto cosa ne pensano le organizzazioni di categoria, che si sono dimostrate tutto sommato soddisfatte dell’accordo raggiunto.

Pino Piccolo, vice presidente dell’Anva Confesercenti ha confermato di aver visto per la prima volta la dislocazione dei banchi: “Ma, per poter aprire e lavorare tutti abbiamo accettato. L’Amministrazione – ha detto - si è dimostrata aperta ad apportare eventuali modifiche alla soluzione messa in piedi e venerdì saranno presenti sul posto per parlare con gli ambulanti. Ci è infatti stato detto che sono aperti alle possibili modifiche, ovviamente se saranno attuabili. Ci è stato confermato che la nuova sistemazione sarà provvisoria nel periodo di emergenza ma, una volta terminata siamo certi che si potrà tornare alla normalità. Ci auguriamo che, una volta sistemati i banchi con queste novità si possa trovare spazio anche agli ambulanti della ‘spunta’, che dovrebbero tornare già il venerdì successivo. Siamo pronti a riaprire sperando che anche venerdì arrivino i francesi ma anche i soliti clienti che siamo pronti a servire nuovamente”.

Fabrizio Sorgi, presidente della Fiva Confcommercio ha evidenziato la soddisfazione per le delucidazioni ottenute nell’incontro di oggi: “Anche se ovviamente l’allungamento del mercato provocherà qualche piccolo problema ad alcuni colleghi che verranno spostati e non saranno nello stesso posto a cui sono abituati. Avremo una quarantina di colleghi, su un totale di 340, che saranno spostati temporaneamente dalla loro sede, come accaduto in altri mercati. Purtroppo, almeno per venerdì prossimo, non potranno trovare spazio i commercianti della ‘spunta’, ma è stata una scelta obbligata, anche se mi dispiace davvero perché sono come noi ed hanno come tutti problemi di liquidità in questo periodo. Dovranno aspettare ancora una settimana ma lavoreremo affinchè già venerdì 19 possano nuovamente trovare posto. E’ però successo anche in altre località, dove poi la situazione è tornata alla normalità. Purtroppo nella prima stesura della piantina non sono previste le modifiche per gli occupanti dei posti ‘spunta’ e dovremo affrontare alcuni aspetti insieme al Comune”.

Venerdì prossimo, quindi, il mercato del venerdì ripartirà nella nuova configurazione. Tutto naturalmente sottoposto alla condizione che le linee guida che garantiscono distanziamento e sicurezza vengano rispettate, altrimenti seguirà nuova chiusura. Vigilerà l’ufficio commercio e la polizia locale.

(Sotto le planimetrie del 'nuovo' mercato)