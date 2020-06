Siti web: qual è la differenza tra portale verticale e orizzontale

Quando viene utilizzato il termine portale in riferimento ad un sito web ci si riferisce ad un particolare sito che introduce il lettore all’interno di una tematica ben definita. Il portale opera come punto di accesso in internet e svolge una funzione simile a quella di un motore di ricerca, presenta un catalogo di siti web inerenti ad un argomento specifico e offre diversi servizi agli utenti.

Un portale presenta una grafica snella e accattivante, è caratterizzato dalla scalabilità del sistema e da un ottimo sistema di sicurezza, presenta diversi servizi tra cui community, forum, email, sms, sondaggi ed altro.

Il portale è molto simile ad un classico indice o con un catalogo sistematico di risorse, entrambi sono caratterizzate da una struttura di contenuti a canali o ad albero e da un’interfaccia con zone grafiche.

Tutti i siti web presenti nel portale sono raggruppati in categorie che, a loro volta, comprendono delle sottocategorie che possono essere ulteriormente suddivisibili in modo da offre all’utente una selezione delle informazioni corretta e precisa.

Differenza fra un portale verticale e un portale orizzontale

I portali orizzontali sono comunemente chiamati portali generalisti e rappresentano dei siti web che offrono strumenti di ricerca, contenuti e servizi su diversi argomenti. I portali orizzontali si rivolgono ad un target molto vasto e indifferenziato, alcuni esempi sono Yahoo!, Libero o Virgilio.

Con il passare degli anni abbiamo assistito ad un declino dei portali orizzontali e quelli realizzati di recente hanno subito evoluzioni sostanziali: offrono agli utenti dei contenuti di qualità e un servizio eccellente, sembrando sempre più a delle città virtuali come i portali realizzati da Italiaonline .

I portali verticali sono chiamati anche portali di nicchia ed offrono contenuti dedicati a particolari tematiche ben definite come l’informatica, il cinema, la finanza, lo sport e così via. Negli ultimi anni sono sempre più i portali verticali online, incentrati principalmente sul marketing, l’informatica, economia e finanza.

Tipologie di siti web: quante sono?

Il web contiene miliardi di siti web online, tutti diversi fra di loro ma con un unico obiettivo: acquisire traffico e stabilire una presenza online.

I siti web si differenziano in base alla categoria di riferimento, esistono dei siti online realizzati per vendere e dei siti realizzati per offrire informazioni e la scelta della corretta tipologia di sito web da realizzare si basa sugli obiettivi e sulla configurazione che una persona ha in mente.

Le diverse tipologie di siti web presenti online sono:

eCommerce : un sito web attraverso cui è possibile acquistare direttamente i prodotti.

Sito web aziendale : dedicato alla rappresentazione di una specifico business;

Siti web di intrattenimento : realizzati esclusivamente per scopi di intrattenimento come, ad esempio, Youtube.

Portfolio : considerati come un curriculum sempre disponibile online, mostrano esempi dei migliori lavori svolti da un determinato professionista.

Media : offrono notizie e contenuti esclusivi.

Siti web educativi : offrono corsi online e hanno come obiettivo principale quello di fornire materiale didattico o informazioni ai visitatori.

Siti web Infopreneur: rappresentano un unico tipo di attività online, generalmente legato alla vendita di prodotti informativi come corsi, e-book, tutorial e così via.