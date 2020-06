Appuntamento per un aperitivo 'virtuale' questa sera con il candidato di Liguria Popolare, Antonio Bissolotti.

In occasione della Festa della Repubblica il vice presidente del movimento regionale e locale organizza un incontro a distanza per un confronto in vista della prossima tornata elettorale e, soprattutto, per onorare l'importante ricorrenza del 2 Giugno.

Appuntamento questa sera dalle 19.30 sulla pagina Facebook ufficiale di Antonio Bissolotti.