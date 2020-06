Ospedaletti: il programma delle celebrazioni per la Festa della Repubblica

Il Comune di Ospedaletti domani celebra la ricorrenza della Festa della Repubblica. Appuntamento per le autorità alle 9,30 in piazza Nassiriya per la deposizione di una corona in memoria dei caduti di tutte le guerre, e di un mazzo di fiori davanti alla lapide che ricorda i morti nella strage di Nassiriya.

A seguire, alle ore 10, sulla spiaggia libera di fronte al Municipio verrà celebrata la Santa Messa officiata da Don Remo parroco di Ospedaletti per la ricorrenza di Sant'Erasmo protettore dei Marinai, al termine della quale verrà deposta in mare una corona di fiori.

La fine delle celebrazioni coinciderà con l'apertura ufficiale delle spiagge, pubbliche e private, di Ospedaletti per la stagione balneare 2020.