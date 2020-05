Sanremo, Berio: "L'Italia riparte e noi aspettiamo i nostri clienti storici"

“Ora è ufficiale. Frontiere aperte ovunque e per turismo e commercio sanremese finalmente una buona notizia ed una grande occasione che non dobbiamo farci sfuggire”. Lo afferma Roberto Berio, presidente di Sanremo On, la rete d’impresa che riunisce le eccellenze di alberghi, negozi, ristoranti e luoghi di divertimento.

“Dobbiamo essere super accoglienti per il ritorno auspicato dei nostri tradizionali ospiti lombardi, piemontesi e ovviamente francesi - aggiunge Berio - la cortesia degli operatori deve essere un segno distintivo per una grande ripartenza. E privilegiamo il Made in Italy e le nostre aziende per tornare a far girare l’economia. Sanremo On - conclude Berio - collabora attivamente con Confcommercio e sta per mettere in campo una forte azione promozionale a favore di tutta la città”.