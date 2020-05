Chiusura di Imperia Tv, il commento del Presidente della Provincia Domenico Abbo

“La fine di una voce autorevole che ha raccontato la nostra comunità e il nostro territorio non può essere taciuta o passare inosservata”. Con queste parole il Presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo commenta la chiusura di Imperia Tv, avvenuta nei giorni scorsi.



“A nome di tutta l’Amministrazione provinciale esprimo vicinanza a tutti coloro che nella storia di Imperia Tv hanno reso l’emittente fondata e ‘plasmata’ da Francesco Zunino un organo di informazione prezioso e attendibile - aggiunge Domenico Abbo - il termine delle trasmissioni è stato un duro colpo per coloro che vogliono conoscere fatti, personaggi, usi, costumi e tendenze della nostra società. La pluralità dell’informazione ha perso una componente importante, che aveva una peculiarità: l’impegno nel documentare la parte più nascosta del nostro territorio, quella delle vallate, che forse più di ogni altra è l’anima di questo lembo di Liguria. L’auspicio - conclude il Presidente della Provincia - è che ci possa essere comunque un futuro anche in altre forme per le professionalità che Imperia Tv ha contribuito a far crescere”.