Baboom, la nuova piattaforma dedicata al food e alla ristorazione

Dopo 77 giorni di lockdown, l’Italia lentamente riapre, si rialza e ricomincia a guardare al futuro. La pandemia di COVID-19 ha portato con sé tante sofferenze e una nuova esigenza: quella di ripensare i nostri modi di vivere, consumare, trascorrere il tempo.

I settori della ristorazione, del turismo e del commercio hanno necessità di trovare strumenti nuovi, agili, veloci e rispettosi dell’ambiente per dare alla ripartenza un nuovo significato.

In quest’ottica è nato BABOOM, uno strumento pensato proprio per hotel, ristoranti e negozi, che coniuga le necessarie cautele per limitare la diffusione del contagio con la semplicità e l’economicità.

BABOOM è menu digitale. Semplice da creare e facile da gestire, consente ai ristoratori di eliminare il menu cartaceo, rendendolo consultabile sullo smartphone del cliente attraverso un QR Code o un semplice link. Velocità e sicurezza, eliminazione della carta, possibilità di gestire take away e delivery con un unico strumento: BABOOM rende contactless il servizio al tavolo, offrendo garanzia di igiene e sicurezza; permette ai clienti di ordinare, in maniera semplice e immediata, piatti take away o in delivery anche via Whatsapp,; rende fluido e rapido il flusso degli ordini di bar, pasticcerie e caffetterie.

BABOOM è gestione dei servizi per attività ricettive. I servizi dell’hotel disponibili e prenotabili dallo smartphone del cliente. È sufficiente un QR Code o un link, e in tempo reale l’ospite avrà a disposizione la gamma completa delle esperienze da vivere durante il suo soggiorno. Completo controllo e facilità d’uso, autonomia nell’inserire i servizi sulla piattaforma in maniera ordinata, estrema libertà e flessibilità nella gestione delle voci. Con BABOOM la vita di Bed & Breakfast, Hotel e Alberghi è molto più semplice.

Anche le spiagge e gli stabilimenti balneari possono fare uso di BABOOM: l’esercente può crearsi in maniera autonoma l’assetto delle prenotazioni di ombrelloni e sdraio e stampare le prenotazioni in automatico grazie alla creazione di un QR code.

BABOOM è catalogo digitale. Il catalogo cartaceo è uno strumento costoso e poco flessibile. In questi momenti in cui i contatti devono necessariamente essere limitati e controllati e l’igiene garantita, un catalogo in formato digitale rappresenta la soluzione ideale per mostrare ai propri clienti le cose belle della propria attività. Con BABOOM creare un catalogo nuovo, consultabile attraverso il telefono, è semplice e veloce.

BABOOM è multilingua, imposta automaticamente il filtro per gli allergeni per i menù: permette di caricare le foto dei piatti e delle categorie (primi, secondi, dessert) consente di gestire avvisi, stampare QR code dei menù così come della prenotazione di camere, tavoli e ombrelloni.

E’ bello e creativo da utilizzare grazie alla dashboard interamente personalizzabile, dove si possono vedere gli ordini e si può impostare la normativa sulla privacy.

Aggiornare i prodotti, inserirne di nuovi, togliere quelli che non sono più disponibili: in un attimo è possibile, grazie a BABOOM. E senza carta: una scelta che fa bene all’ambiente e, di conseguenza, fa bene a noi.

CHI SIAMO

La piattaforma Baboom e i suoi servizi sono nati dalla collaborazione fra Arkeba Creative Studio e Arkenù - Communication Lab, agenzie specializzate nello sviluppo di siti, piattaforme e-commerce e applicazioni web. Con il progetto Baboom hanno unito le proprie competenze nel web design, nel marketing digitale e nello sviluppo di prodotti web complessi, per creare uno strumento semplice e funzionale, ma anche flessibile e accattivante.

Per informazioni e dettagli: www.baboom.it - info@baboom.it oppure 393. 1889829