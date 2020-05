Arredare una camera da letto: 5 utili consigli

In ogni abitazione che si rispetti, la camera da letto è da sempre una delle stanze più vissute. Oltre a dormire, viene utilizzata anche come un secondo salotto e zona dove riposarsi e scegliere quali abiti indossare. Proprio per questo, è bene che sia arredata nel migliore dei modi e con criterio.



Che si voglia acquistare una delle migliori proposte di Gervasoni letti o si voglia farsi costruire un letto su misura, seguendo questi consigli si potrà ritagliare i giusti spazi nella camera e conferirgli la propria impronta. Fattore importante se si vuole sentire “propria” la camera da letto dove si dorme.



Grazie all’esperienza di AGOF Store , siamo riusciti ad includere in questa guida 5 consigli utili ma non scontati. Questo negozio online dedicato all’arredamento e all’illuminazione, offre a ogni persona la possibilità di trovare più soluzioni a ogni necessità. Al suo interno, sono presenti proposte delle migliori marche e di designer di fama internazionale. Inoltre, è sempre possibile trovare una vasta selezione di offerte e promozioni. Fattore da prendere assolutamente in considerazione se si vuole risparmiare, ma allo stesso tempo arredare con stile la propria camera da letto.



1. Definire bene gli spazi



Nelle camere da letto spaziose, è bene definire nel migliore dei modi ogni singolo spazio. La zona del letto, dove è presente la cabina armadio o la zona dedicata al relax devono essere ben identificabili ma allo stesso tempo devono essere ben amalgamate tra di loro.

Prima di acquistare un mobile o un complemento di arredo, è opportuno verificare che stiano bene insieme tra di loro e che le loro caratteristiche non stonino.



Utilizzando un programma di grafica o Paint, è possibile incollare in ogni fotografia i vari oggetti che si vogliono acquistare e quindi vedere quale sarà il risultato finale delle proprie scelte. In questo modo, sarà più semplice comprendere se la testata o il comodino scelto possono convivere nel migliore dei modi nello stesso ambiente.



2. Area dedicata al relax



La camera da letto è una delle zone più intime di ogni abitazione. Estranei e amici non vi possono quasi mai accedere, quindi è la zona ideale per chi “vuole fuggire” e ritagliarsi del tempo per rilassarsi.



Creare una zona dotata di una poltrona e una lampada, permette di rilassarsi leggendo un buon libro o di avere il proprio spazio dove fermarsi nei momenti di quiete della giornata. Pensatevi durante i pomeriggi domenicali mentre siete impegnati nel completare un cruciverba, nel bere una tazza di tè o nel guardare il vostro programma televisivo preferito.



3. Essere aperti ai cambiamenti



Acquistare un letto con una base neutra è il punto di partenza perfetto per chi non ha le idee ben chiare o è intenzionato a cambiare spesso l’aspetto della propria camera da letto. Il legno è un materiale neutro che ben si accosta a molti materiali e colori. Inoltre, è un materiale che raramente si può rilevare una scelta sbagliata quando si sceglie un look moderno per i propri mobili.



Le sfumature di colore del legno permettono a tutti di “giocare” con i colori degli altri complementi di arredo. Lenzuola, tappeti e cuscini di ogni colore o materiale si possono abbinare con semplicità a molte delle varianti di colore del legno. Questo, permette di rendere unica e in continua mutazione la propria camera da letto. Fattore, che permette quindi di variare a propria piacimento l’atmosfera al suo interno in base alla propria ispirazione.



4. Tenere in considerazione il panorama



Se si ha la possibilità di godere un bel panorama dalla propria camera da letto, è opportuno prendere in considerazione di acquistare dei mobili bassi o comunque di basso profilo. Questa scelta, offre la possibilità di mantenere intatta la vista del panorama che circonda la camera da letto.



Se si abita in città, in particolare nelle ore notturne, l’ambiente circostante dove si riflettono le luci della città danno vita ad un’atmosfera ideale per “arredare” la camera con gusto e unicità. Per chi vive in campagna o fuori dai grandi centri abitati, se la vista dalla propria camera da letto si perde sui campi coltivati, è senza ombra di dubbio un ottimo sfondo per rilassarsi al termine di una lunga giornata fuori casa.



5. Poco è già tanto



Un letto, due comodini e altri pochi complementi di arredo sono davvero necessari in una camera da letto. Scegliere con cura cosa inserirvi è davvero importante, per non opprimere la stanza e dare vita ad un piccolo “ripostiglio” dove sarà difficile muoversi.



Questo fattore è bene prenderlo in considerazione se la propria camera da letto non è spaziosa. Ridurre al minimo i mobili – o scegliere dei mobili dalle linee minimali – è importante per avere più spazio e creare un’atmosfera che non sia claustrofobica.



Se si è in grado di seguire questi consigli, si potrà arredare con stile e intelligenza la propria camera da letto. Fattore molto importante per chi vuole creare con le proprie mani un “tempio” dedicato al riposo e al riposo. Riuscire a ritagliarsi del tempo per riposare sarà più semplice, se si sente che la propria camera da letto è un ambiente confortevole e invitante.