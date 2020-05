Sanremo: degrado e sporcizia in salita Ospedale, la segnalazione con foto di un nostro lettore

Un nostro lettore di Sanremo, Lorenzo, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in salita Ospedale:

“Mi meraviglia come una via molto frequentata che conduce alle varie strutture ospedaliere e a un parcheggio in maniera pedonale, possa essere conciata in questa maniera fra erbacce, rifiuti di ogni genere (soprattutto mascherine) e rovi che ti sfiorano le gambe visto la loro lunghezza e la continua crescita. Inoltre la chiusura del parcheggio causato dall'emergenza Covid-19 è diventato un porcile, considerando che attualmente non è custodito, e in molti punti privo di illuminazione per il mal funzionamento delle luci. Mi auguro che l'ufficio ambiente del comune possa intervenire al più presto possibile”.